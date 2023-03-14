США намерены использовать больше способов наказания российских олигархов, — Bloomberg Сегодня 19:41 — Мир

США намерены использовать больше способов наказания российских олигархов, — Bloomberg

Соединенные Штаты предприняли новую агрессивную попытку причинить боль экономике россии и особенно ее олигархам с намерением воспрепятствовать вторжению кремля в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg

Как отмечается в публикации, чиновники Минфина и Минюста США сосредоточатся на усилиях по законной ликвидации собственности российских олигархов, расширению финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от санкций, и закрытию лазейок в законах, позволяющих олигархам использовать подставные компании, чтобы пройти через финансовую систему США.

Эндрю Адамс, возглавляющий целевую группу KleptoCapture правительства США, призванную обеспечить соблюдение экономических ограничений в США, наложенных на россию и ее миллиардеров, сообщил Associated Press, что группа уделяет первостепенное внимание своим усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций.

По данным Минфина США, на сегодняшний день во всем мире заблокированы или заморожены активы находящихся под санкциями россиян на сумму более 58 млрд долларов. Сюда входят две роскошные яхты стоимостью 300 млн долларов каждая в Сан-Диего и на Фиджи, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 млн долларов, которые принадлежат находямуся под санкциями олигарху Виктору Вексельбергу.

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США предприняли попытки наказать сообщников и управляющих капиталом олигархов — по делу Вексельберга федеральный суд Нью-Йорка обвинил Владимира Воронченко после того, как он помог сохранить собственность Вексельберга. В феврале ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью возбуждения и уклонения от санкций США.

Дело координировалось через группу KleptoCapture.

«Я думаю, что наложение санкций на посредников может быть очень эффективным», — сказал Адамс, назвав их «профессиональными посредниками по уклонению от санкций».

Февральское исследование, проведенное учеными Дартмутского университета, показало, что преследование нескольких ключевых управляющих капиталом нанесет россии гораздо больше ущерба, чем санкции против олигархов в отдельности.

Другие попытки причинить боль российской экономике будут исходить от усилий по ликвидации яхт и другого имущества, принадлежащего российским олигархам и кремлю, и продажи в пользу Украины.

Адамс сказал, что целевая группа KleptoCapture прилагает усилия в продаже яхт и другой собственности россиян, несмотря на юридические трудности. Он отметил, что США будут действовать в рамках верховенства закона.

Он добавил, что целевая группа «добилась успеха в работе с Конгрессом и людьми из исполнительной власти в получении разрешения на перевод определенных конфискованных средств в Государственный департамент».

Минфин США на прошлой неделе заявил, что правительство «прокладывает путь» к отправке 5,4 млн долларов изъятых средств в качестве иностранной помощи Украине.

Кроме того, по словам чиновников, усиление законов, служащих лазейками для уклоняющихся санкций, также будет приоритетом для всех федеральных ведомств.

Ожидается, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США создаст правила по использованию рынка недвижимости США для отмывания денег, включая требование о раскрытии фактического собственника недвижимости.

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