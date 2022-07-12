США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф — Finance.ua

США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф Сегодня 19:25 — Мир

США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф

Минфин США опубликовал список из 18 стран, через которые Россия пытается обходить западные санкции.

В нем есть страны бывшего СССР: Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Также там указаны Турция, Китай, Бразилия, Индия, Израиль, Мексика, Сербия, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа, Сингапур, Тайвань.

В Минфине США заявили, что все эти страны являются «перевалочными пунктами» россии и беларуси.

Однако многие из этих государств отрицают поддержку россии. В частности, Китай демонстративно отказывается помогать москве, чтобы против него не ввели вторичные санкции. Однако отдельные «частные» китайские компании уже попали под американские ограничения за сотрудничество с рф.

Читайте также Совет ЕС согласовал 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины

Турция подозревается в причастности к продаже украденного украинского зерна, поскольку в турецких портах замечали российские суда с пшеницей. российская сторона заявляла, что это зерно из оккупированного Крыма. Однако проблемы с водой и скудные урожаи ранее не позволяли экспортировать зерно с полуострова.

Евросоюз хочет ужесточить санкционные меры. В этой связи там планируют создать «министерство санкций» — аналог Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC) при американском Минфине.

Брюссель также работает над сокращением возможностей обходить санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.