США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф — Finance.ua
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США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф

Мир
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США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф
США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф
Минфин США опубликовал список из 18 стран, через которые Россия пытается обходить западные санкции.
В нем есть страны бывшего СССР: Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Также там указаны Турция, Китай, Бразилия, Индия, Израиль, Мексика, Сербия, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа, Сингапур, Тайвань.
В Минфине США заявили, что все эти страны являются «перевалочными пунктами» россии и беларуси.
Однако многие из этих государств отрицают поддержку россии. В частности, Китай демонстративно отказывается помогать москве, чтобы против него не ввели вторичные санкции. Однако отдельные «частные» китайские компании уже попали под американские ограничения за сотрудничество с рф.
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Турция подозревается в причастности к продаже украденного украинского зерна, поскольку в турецких портах замечали российские суда с пшеницей. российская сторона заявляла, что это зерно из оккупированного Крыма. Однако проблемы с водой и скудные урожаи ранее не позволяли экспортировать зерно с полуострова.
Евросоюз хочет ужесточить санкционные меры. В этой связи там планируют создать «министерство санкций» — аналог Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC) при американском Минфине.
Брюссель также работает над сокращением возможностей обходить санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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