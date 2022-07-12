США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф — Finance.ua

США накажут 18 стран за нарушение санкций против рф
Минфин США опубликовал список из 18 стран, через которые Россия пытается обходить западные санкции.
В нем есть страны бывшего СССР: Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Также там указаны Турция, Китай, Бразилия, Индия, Израиль, Мексика, Сербия, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа, Сингапур, Тайвань.
В Минфине США заявили, что все эти страны являются «перевалочными пунктами» россии и беларуси.
Однако многие из этих государств отрицают поддержку россии. В частности, Китай демонстративно отказывается помогать москве, чтобы против него не ввели вторичные санкции. Однако отдельные «частные» китайские компании уже попали под американские ограничения за сотрудничество с рф.
Турция подозревается в причастности к продаже украденного украинского зерна, поскольку в турецких портах замечали российские суда с пшеницей. российская сторона заявляла, что это зерно из оккупированного Крыма. Однако проблемы с водой и скудные урожаи ранее не позволяли экспортировать зерно с полуострова.
Евросоюз хочет ужесточить санкционные меры. В этой связи там планируют создать «министерство санкций» — аналог Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC) при американском Минфине.
Брюссель также работает над сокращением возможностей обходить санкции.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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