Совет ЕС согласовал 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины — Finance.ua

Совет ЕС согласовал 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины Сегодня 12:55 — Казна и Политика

Совет ЕС согласовал 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, EU2022_CZ

Совет Евросоюза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на поддержку экономики в условиях войны.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает чешское председательство в Совете ЕС.

Соответствующее решение было поддержано министрами Евросоюза.

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«1 миллиард евро Украине! После ускоренного принятия ЕС предоставит пострадавшему от войны государству макрофинансовую помощь. Деньги пойдут на различные сферы», — сообщило чешское председательство в Twitter.

Справка Finance.ua:

7 июля Европейский парламент дал «зеленый свет» для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной;

данная сумма — первый транш исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро;

страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривающий 8,8 миллиарда евро займов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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