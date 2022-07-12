Совет ЕС согласовал 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины — Finance.ua

Совет ЕС согласовал 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины
Совет Евросоюза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на поддержку экономики в условиях войны.
Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает чешское председательство в Совете ЕС.
Соответствующее решение было поддержано министрами Евросоюза.
«1 миллиард евро Украине! После ускоренного принятия ЕС предоставит пострадавшему от войны государству макрофинансовую помощь. Деньги пойдут на различные сферы», — сообщило чешское председательство в Twitter.
Справка Finance.ua:
- 7 июля Европейский парламент дал «зеленый свет» для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной;
- данная сумма — первый транш исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро;
- страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривающий 8,8 миллиарда евро займов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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