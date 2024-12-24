США начали новое расследование против китайских микросхем — Finance.ua

США начали новое расследование против китайских микросхем Сегодня 21:30 — Мир

США начали новое расследование против китайских микросхем

Администрация Джо Байдена объявила о начале расследования в отношении устаревших полупроводников китайского производства.

Об этом сообщает Reuters

Офис торгового представителя США, который будет проводить новую проверку, заявил, что она направлена ​​на защиту американских и других производителей микросхем от массированного наращивания Китаем поставок микросхем на внутренний рынок, которые стимулируются государственными субсидиями.

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Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что торговое ведомство нашло доказательства того, что Пекин нацелен на полупроводниковую промышленность с целью глобального доминирования, это позволяет китайским компаниям быстро наращивать мощности и предлагать искусственно заниженные цены на микросхемы, что усугубляет конкуренцию с ними.

Расследование проводится в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года о недобросовестной торговой практике, который Дональд Трамп использовал для введения тарифов до 25% на китайский импорт на сумму около 370 миллиардов долларов в 2018 и 2019 годах, что привело к почти трехлетней торговой войне с Пекином.

Представитель администрации Байдена заявил, что в дополнение к изучению влияния самих импортированных микросхем исследования также будет изучать их включение в дальнейшие компоненты и товары конечного потребления для критически важных отраслей промышленности, в частности, для оборонной, автомобильной продукции и медицинского оборудования.

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Оно также будет направлено на китайское производство пластин из карбида кремния для полупроводников.

По словам представителей администрации Байдена, исследование будет передано новой администрации Трампа в январе следующего года для его завершения.

Эти усилия могут предложить Трампу готовый путь для начала введения значительных тарифов, которыми он угрожал, на китайский импорт.

Уходящий пост президент Джо Байден уже ввел 50-процентные пошлины на китайские полупроводники, которые начинают действовать с 1 января. Его администрация усилила ограничения на экспорт в Китай передовых микросхем искусственного интеллекта и памяти и оборудования для производства микросхем, а также недавно повысила тарифы до 50% на китайские солнечные пластины и поликремний.

Укрінформ По материалам:

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