США и Великобритания согласовали увеличение импорта американского сжиженного газа — Finance.ua

США и Великобритания согласовали увеличение импорта американского сжиженного газа Сегодня 21:34 — Энергетика

США и Великобритания согласовали увеличение импорта американского сжиженного газа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак пришли к соглашению по увеличению экспорта сжиженного природного газа из США в Великобританию.

Об этом сообщает The Guardian

Сунак и Байден объявили о партнерстве в энергетической безопасности и доступности и создали общую группу действий во главе с представителями Вестминстера и Белого дома с целью уменьшения глобальной зависимости от российских энергоносителей.

Согласно соглашению, США преследуют цель более чем удвоить количество сжиженного природного газа (СПГ), экспортируемого в Британию, в течение 2023 года по сравнению с 2021 годом.

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Также страны намерены сотрудничать в ускорении экологических инициатив, таких как декарбонизация аэрокосмической промышленности, развитие рынка электромобилей и разработка энергоэффективных приборов. И планируют продолжать сотрудничество над ядерными, водородными и углеродными проектами.

Великобритания не зависела от больших объемов российского газа до вторжения в Украину, но пострадала от стремительного роста цен, поскольку страны Европы соревновались за другие поставки, спеша заполнить хранилища.

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«Сообща Соединенное Королевство и США обеспечат глобальную цену на энергоносители, а безопасность наших национальных поставок больше никогда не сможет манипулировать капризами терпящего неудачу режима», — отметил Сунак.

В этом году Великобритания оказалась ключевым шлюзом для импорта и реэкспорта СПГ в Европу. Однако отсутствие газовых хранилищ означает, что этой зимой он все еще может столкнуться с ограниченным энергоснабжением.

Правительство страны заявило, что в рамках газового соглашения США намерены экспортировать как минимум 9-10 млрд кубометров СПГ в течение следующего года через терминалы Великобритании.

По данным службы отслеживания судов ICIS LNG Edge, Великобритания импортировала 3,9 млрд кубометров СПГ из США в 2021 году, что составляет 26% общего импорта СПГ в Великобритании.

За 12 месяцев до октября 2022 года Великобритания импортировала 9,7 млрд кубометров американского СПГ — 42% от общего объема импорта.

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Економічна Правда По материалам:

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