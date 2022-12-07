В россии придумали три варианта ответа на потолок цен на нефть — СМИ Сегодня 12:46 — Энергетика

Власти россии рассматривают три варианта механизма в ответ на введение странами G7 и Евросоюзом потолка цен на импорт российской нефти, проект указа президента рф обсуждается его администрацией с правительством. Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на источники в кабмине рф, передает УНН.

Первый вариант — полный запрет на продажу нефти государствам, поддержавшим ограничение, в том числе если они покупают сырье в россии не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7.

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Второй вариант — запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от того, какая страна выступает получателем.

Третий — введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, с увеличением дисконта продажа будет запрещена.

По словам одного из источников, ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны другие альтернативы или их комбинация. 6 декабря вопрос должен был обсуждаться на совещании у президента рф, в частности, с участием нефтяных предприятий. Альтернатива с фиксацией дисконта, по словам другого источника, из трех вариантов наименее вероятн.

Ранее кремль объявлял об отказе от ограничения цены на российскую нефть, введенного западными странами.

Справка Finance.ua:

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на экспорт российской нефти по морю и потолок цен на нее;

потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут предоставлять услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если она была закуплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 г. будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов;



комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подчеркнул, что это слабая позиция.



УНН По материалам:

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