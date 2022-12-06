Эмбарго в действии: Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью — Finance.ua
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Эмбарго в действии: Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью

Энергетика
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Эмбарго в действии: Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью
Эмбарго в действии: Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью
После вступления в силу эмбарго на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров.
Как сообщает Financial Times, Турция требует от судов с нефтью доказательств полного страхового покрытия для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.
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Как говорится в материале, в настоящий момент возле проливов с обеих сторон образовалась пробка, по меньшей мере, из 19 нефтяных танкеров. Одно из суден ждет прохода уже шестой день.
Напомним, с 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против рф, хотя формально Турция к ним не присоединялась. Иными совами, Турция закрыла проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью.

Справка Finance.ua:

  • 3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из россии, на уровне 60 долларов США за баррель;
  • 5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу;
  • потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов;
  • комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.
По материалам:
УНІАН
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