Эмбарго в действии: Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью — Finance.ua

Эмбарго в действии: Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью Сегодня 19:35 — Энергетика

Эмбарго в действии: Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью

После вступления в силу эмбарго на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров.

Как сообщает Financial Times , Турция требует от судов с нефтью доказательств полного страхового покрытия для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.

Как говорится в материале, в настоящий момент возле проливов с обеих сторон образовалась пробка, по меньшей мере, из 19 нефтяных танкеров. Одно из суден ждет прохода уже шестой день.

Напомним, с 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против рф, хотя формально Турция к ним не присоединялась. Иными совами, Турция закрыла проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью.

Справка Finance.ua:

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из россии, на уровне 60 долларов США за баррель ;



; 5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу;



потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов;



комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.



УНІАН По материалам:

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