Рубль «пошел ко дну» после введения максимума цен на российскую нефть — Finance.ua
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Рубль «пошел ко дну» после введения максимума цен на российскую нефть

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Рубль «пошел ко дну» после введения максимума цен на российскую нефть
Рубль «пошел ко дну» после введения максимума цен на российскую нефть
Курс рубля на московской бирже в понедельник, 5 декабря, улетел вниз на фоне санкций Евросоюза на российскую нефть. До конца года ожидается, что российская валюта рухнет еще больше.
По данным издания moscow Times, к закрытию торгов евро к рублю поднялся на 2% и пересек отметку в 66 рублей, что является самым высоким уровнем с 6 июля. При этом доллар подрос чуть меньше — всего на 0,5% и достиг отметки в 62 рубля, что является двухмесячным рекордом.
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Аналитик ФХ «Финам» Андрей Маслов считает, что падение рубля связано с установлением потолка цен на российскую нефть.
Ожидается, что рубль к концу года упадет еще больше после погашения внешнего долга из-за сезонного оживления импорта. Таким образом, доллар к рублю может зафиксироваться на отметке 64–66 рублей.

Справка Finance.ua:

  • 5 декабря вступили в силу санкции ЕС против российской нефти. Теперь 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут работать с нефтью из россии, если ее закупили не выше предельной цены;
  • через два месяца вступает в силу запрет на закупку нефтепродуктов из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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