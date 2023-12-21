США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности — Finance.ua
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США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности

Энергетика
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США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности
США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности
Ядерные регуляторы США и Украины подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Меморандум предусматривает продолжение и углубление сотрудничества, обмен опытом и взаимодействие между регулирующими органами Украины и США по вопросам регулирования и надзора за безопасностью и защищенностью ядерных установок и радиоактивных материалов, применением гарантий, влиянием на окружающую среду ядерных установок и радиоактивных материалов.
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В меморандуме запланированы проекты совместных программ по ряду важных направлений в области ядерной и радиационной безопасности. В частности, речь идет об:
  • изучении практики США по оценке безопасности площадок АЭС, в частности, размещении малых модульных реакторов, с целью пересмотра и обновления соответствующих нормативных требований Украины;
  • исследовании безопасности реакторных установок США с использованием передовых технологий, которые могут быть применены в Украине;
  • разработке руководства по оценке безопасности демонтажа конструкций объекта «Укрытие» под Новым безопасным конфайнментом;
  • разработке методологии оценки безопасности упаковочных комплектов для перевозки радиоактивных материалов;
  • поддержке деятельности Госатомрегулирования в плане усиления готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации;
  • укреплении инфраструктуры Госатомрегулирования для обеспечения выполнения регуляторных функций в условиях военного положения;
  • модернизации системы учета источников ионизирующего излучения;
  • изучении опыта регуляторной деятельности US NRC по выводу из эксплуатации добывающих и перерабатывающих объектов урановой отрасли.
«Подписанный меморандум — это логичное продолжение того активного сотрудничества, которое сегодня реализуется между американским и украинским ядерными регуляторами. Соединенные Штаты Америки — наш надежный и стратегический партнер, имеющий огромный опыт в сфере использования ядерной энергии и обеспечения ядерной и радиационной безопасности: от разработки новых проектов реакторных установок до обращения с отработанным ядерным топливом и вывода из эксплуатации урановых шахт», — отметил под время подписания меморандума и.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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