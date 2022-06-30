США и страны ЕС заморозили активы российской элиты в 30 млрд долларов — Finance.ua

США и страны ЕС заморозили активы российской элиты в 30 млрд долларов Сегодня 04:01 — Фондовый рынок

США и страны ЕС заморозили активы российской элиты в 30 млрд долларов

Международная группа по санкциям REPO, созданная США и странами ЕС, заблокировала 30 млрд долларов активов российской элиты.

Группа экспертов смогла отыскать и заморозить находящиеся под санкциями активы граждан россии. В основном речь идет об активах на счетах, а также элитной недвижимости.

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«Заблокированы или заморожены активы находящихся под санкциями россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму свыше 30 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Группа сотрудничает с частным сектором, чтобы ускорить процесс поиска, конфискации или ареста, установить факты отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования войны.

Напомним, что международная группа REPO была создана представителями США, Австралии, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и Великобритании. Специалисты занимаются поиском активов российской элиты, доверенных лиц и олигархов, в отношении которых ввели санкции.

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