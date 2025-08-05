США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины — Finance.ua

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины Сегодня 10:03 — Казна и Политика

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины

США и НАТО создали новый механизм поддержки Украины — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», — говорится в сообщении.

Цель инициативы

Партнеры стремятся ускорить поставки вооружения и систем, которые можно оперативно предоставить Украине из США.

Благодаря новому механизму страны-члены и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Как будет работать PURL

Суть механизма состоит в формировании списка оборудования и боеприпасов в соответствии с запросами Украины. Эти запросы согласовываются Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявлены на регулярной основе. Координировать поставки оружия будет НАТО.

Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро. Ожидается, что поставки оружия состоятся в ближайшее время.

Напомним, о новом механизме военной помощи Украине рассказало ранее со ссылкой на информированные источники издание Reuters . В тексте отмечалось, что США и НАТО обсуждали новый механизм предоставления Украине военной помощи, предусматривающий оплату американского вооружения за счет европейских членов Альянса.

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Согласно концепции, Украина будет формировать пакеты запросов на сумму примерно 500 миллионов долларов, указывая наиболее необходимые виды вооружения. После чего союзники по НАТО будут согласовывать между собой, кто будет поставлять или оплачивать соответствующие позиции.

Европейский чиновник на условиях анонимности заявлял, что благодаря новому механизму НАТО надеется предоставить Украине вооружение на сумму до 10 миллиардов долларов.

14 июля НАТО и Соединенные Штаты заключили соглашение о поставке оружия для Украины на средства Европы. Дональд Трамп уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут производить его.

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