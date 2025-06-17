США и Британия подписали соглашение о снижении пошлин — Finance.ua

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США и Британия подписали соглашение о снижении пошлин

Мир
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США и Британия подписали соглашение о снижении пошлин
США и Британия подписали соглашение о снижении пошлин, Фото: getty images
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер достиг договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о внедрении новых условий торговли. Эти условия подразумевают снижение американских пошлин на ключевые британские товары и увеличение квот для некоторых американских агропродуктов на британском рынке.
Соглашение было заключено в ходе саммита G7 в Канаде, пишет Bloomberg.
Документ подписали Трамп и Стармер, договорившись облегчить торговлю автомобилями, агропродукцией и аэрокосмическими изделиями. В то же время, вопрос об отмене пошлин на британскую сталь пока не решен.
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В понедельник Трамп подписал указ, которым освобождается британский гражданский аэрокосмический сектор от базового тарифа в 10%, действующего для других стран. Также пошлина на экспортируемые в США британские авто уменьшится с 27,5% до 10% с годовой квотой в 100 тысяч машин.
Что касается стального экспорта, то США согласились установить квоту, в рамках которой британская продукция будет освобождена от 25% пошлин. Однако сам объем этой квоты еще не определен.
В обмен на это Британия обязалась соответствовать американским требованиям по безопасности цепей поставок стали и алюминия.
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Договоренность также предусматривает взаимный доступ на рынки для 13 тысяч тонн говядины. В то же время Лондон подчеркнул, что американская продукция должна отвечать британским стандартам.
Это первое полноценное торговое соглашение, которое Трамп заключил после активизации тарифной политики против ряда стран. Несмотря на достижение базовых договоренностей с Китаем, другие переговоры продвигаются медленно.
По материалам:
Finance.ua
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