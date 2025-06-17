США и Британия подписали соглашение о снижении пошлин — Finance.ua

США и Британия подписали соглашение о снижении пошлин Сегодня 17:35 — Мир

США и Британия подписали соглашение о снижении пошлин, Фото: getty images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер достиг договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о внедрении новых условий торговли. Эти условия подразумевают снижение американских пошлин на ключевые британские товары и увеличение квот для некоторых американских агропродуктов на британском рынке.

Соглашение было заключено в ходе саммита G7 в Канаде, пишет Bloomberg.

Документ подписали Трамп и Стармер, договорившись облегчить торговлю автомобилями, агропродукцией и аэрокосмическими изделиями. В то же время, вопрос об отмене пошлин на британскую сталь пока не решен.

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В понедельник Трамп подписал указ, которым освобождается британский гражданский аэрокосмический сектор от базового тарифа в 10%, действующего для других стран. Также пошлина на экспортируемые в США британские авто уменьшится с 27,5% до 10% с годовой квотой в 100 тысяч машин.

Что касается стального экспорта, то США согласились установить квоту, в рамках которой британская продукция будет освобождена от 25% пошлин. Однако сам объем этой квоты еще не определен.

В обмен на это Британия обязалась соответствовать американским требованиям по безопасности цепей поставок стали и алюминия.

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Договоренность также предусматривает взаимный доступ на рынки для 13 тысяч тонн говядины. В то же время Лондон подчеркнул, что американская продукция должна отвечать британским стандартам.

Это первое полноценное торговое соглашение, которое Трамп заключил после активизации тарифной политики против ряда стран. Несмотря на достижение базовых договоренностей с Китаем, другие переговоры продвигаются медленно.

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