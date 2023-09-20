США хотят привлечь 600 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в развивающихся странах — Finance.ua

США хотят привлечь 600 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в развивающихся странах
Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами обязуются инвестировать минимум 600 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в развитие качественной инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем доходов, чтобы усилить их экономический рост.
Об этом заявил Энтони Блинкен во время выступления на Саммите Целей устойчивого развития госсекретарь США.
«Соединенные Штаты и наши партнеры обязуются мобилизовать 600 миллиардов долларов до 2027 года посредством партнерства в сфере глобальной инфраструктуры и инвестиций для создания высококачественной, прозрачной инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода», — заявил глава Госдепартамента США.
По его словам, инвестиции в инфраструктуру являются «ключевым фактором роста».
Блинкен отметил, что за последние два года Соединенные Штаты уже инвестировали более 100 миллиардов долларов для реализации Целей устойчивого развития — преодоления бедности, улучшения глобального здоровья, стимулирования инклюзивного экономического роста, уменьшения голода. США также помогли мобилизовать миллиардные инвестиции в частный сектор.
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