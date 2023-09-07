США выделят на помощь Украины более $1 миллиард − Блинкен — Finance.ua

США выделят на помощь Украины более $1 миллиард − Блинкен Сегодня 10:45 — Казна и Политика

США выделят на помощь Украины более $1 миллиард − Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине бюджетом в 1 миллиард долларов.

Об этом Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Общественное.

«Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. В общем, мы передали ее более чем на 43 миллиарда долларов, с начала российской агрессии. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы забрали более 50% оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности», — сказал Энтони Блинкен.

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По его словам, эта помощь также включает дополнительные 175 миллионов долларов, что предоставит значительную поддержку украинской противовоздушной обороне, которая является критически необходимой.

«Еще 100 миллионов долларов США пойдут на поддержку долгосрочных военных нужд Украины, 300 миллионов долларов США на поддержку правоохранительных органов, восстановление и поддержание правопорядка на освобожденных территориях», — сказал госсекретарь США.

Справка Finance.ua:

6 сентября в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. В частности, он отметил значительный прогресс в контрнаступлении Сил обороны Украины;

с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от партнеров около 100 миллиардов долларов помощи.



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