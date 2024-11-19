США анонсировали новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят новый пакет оборонной помощи Украине. Также США призвали страны-члены ООН поддержать Формулу мира.
Об этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
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«Мы объявим о выделении дополнительной помощи для Украины в сфере безопасности в ближайшие дни», — отметила представитель США.
Томас-Гринфилд также призвала другие страны поддержать продвигаемую украинской стороной Формулу мира. Согласно ее словам, украинцы должны получить безопасность, которой они заслуживают.
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Постпред США также обратилась с призывом к Китаю, чтобы тот «прекратил разжигать войну на европейском континенте» и содействовать военным усилиям россии.
«И позвольте мне четко заявить, когда эта война закончится, суверенная, независимая демократическая Украина будет контролировать свою международно признанную территорию и продолжать свой путь к присоединению к евроатлантическим институтам, таким как НАТО», — подчеркнула представитель США.
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