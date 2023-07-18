Срыв «зерновой сделки»: США и Украина рассмотрят другие варианты экспорта продовольствия — Finance.ua

Срыв «зерновой сделки»: США и Украина рассмотрят другие варианты экспорта продовольствия Сегодня 10:11 — Аграрный рынок

Срыв «зерновой сделки»: США и Украина рассмотрят другие варианты экспорта продовольствия

США и Украина раздумывают над другими вариантами экспорта продовольствия, вместо «зерновой сделки», которую сорвала рф.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

Он заявил, что выход рф из «зерновой сделки» «бессовестный», а также выразил надежду, что все страны следят за тем, как россия безответственно относится к странам, нуждающимся в еде.

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В настоящее время США и Украина рассматривают другие варианты экспорта продукции через Черное море, например с помощью железной дороги или автотранспорта, однако есть определенные нюансы.

«Даже если найти другие варианты, это все равно будет иметь сдерживающее влияние на способность продолжать экспорт, ведь страны и грузоотправители будут обеспокоены тем, что будет с их персоналом и кораблями, если рф будет препятствовать экспорту зерна из Украины», — отметил Блинкен.

Справка Finance.ua:

после того, как рф полномасштабно напала на Украину, оккупанты начали блокировать порты нашей страны, делая невозможным экспорт зерна и другой продукции. Поэтому впоследствии Турция и ООН подписали отдельные соглашения с рф и Украиной о поставках украинского продовольствия в страны, наиболее нуждающиеся в этом;

за все время действия «зерновой сделки» рф неоднократно угрожала ее сорвать и все равно продолжала блокировать порты. А после взрыва на Крымском мосту 17 июля 2023 г. рф заявила, что договоренности по «зерновой сделке» фактически прекращены;



после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжать экспорт зерна в одностороннем порядке, после чего обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



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