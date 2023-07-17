Мировые цены на пшеницу поползли вверх после заявлений россии об остановке зерновой сделки — Finance.ua

Мировые цены на пшеницу поползли вверх после заявлений россии об остановке зерновой сделки
Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли более чем на 4% после заявления россии об остановке зерновой сделки.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, 17 июля фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 4,2%. На максимуме, зафиксированном в полдень, контракты торговались по $689,2 за тонну.
Однако уже через полтора часа рост замедлился до 3,14%, фьючерсы начали торговаться по $682,2 за тонну.
Напоминаем:
17 июля истекает срок зерновой сделки, которая была продлена в мае.
Ранее Кремль заявлял, что россия вернется к реализации соглашения только после того, как будут выполнены ее условия.
россия добивается переподключения Россельхозбанка к международной системе обмена платежной информацией SWIFT, поставок запчастей, разблокировки транспортной логистики и страхования, возобновления работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», а также разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой удобрений.
17 июля МИД россии сообщил, что москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о своем возражении против продления зернового соглашения.
Bloomberg отмечает, что заявление было сделано в день, когда на Керченском мосту раздались взрывы, заставившие москву приостановить автомобильное и железнодорожное движение через главный мост, соединяющий россию с оккупированным Крымом.
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