Мировые цены на пшеницу поползли вверх после заявлений россии об остановке зерновой сделки — Finance.ua

Мировые цены на пшеницу поползли вверх после заявлений россии об остановке зерновой сделки Сегодня 17:00

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли более чем на 4% после заявления россии об остановке зерновой сделки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, 17 июля фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 4,2%. На максимуме, зафиксированном в полдень, контракты торговались по $689,2 за тонну.

Однако уже через полтора часа рост замедлился до 3,14%, фьючерсы начали торговаться по $682,2 за тонну.

Напоминаем:

17 июля истекает срок зерновой сделки, которая была продлена в мае.

Ранее Кремль заявлял, что россия вернется к реализации соглашения только после того, как будут выполнены ее условия.

россия добивается переподключения Россельхозбанка к международной системе обмена платежной информацией SWIFT, поставок запчастей, разблокировки транспортной логистики и страхования, возобновления работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», а также разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой удобрений.

17 июля МИД россии сообщил, что москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о своем возражении против продления зернового соглашения.

Bloomberg отмечает, что заявление было сделано в день, когда на Керченском мосту раздались взрывы, заставившие москву приостановить автомобильное и железнодорожное движение через главный мост, соединяющий россию с оккупированным Крымом.

Економічна Правда По материалам:

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