Сроки оформления паев продлили — подписан закон Сегодня 10:03 — Личные финансы

Сроки оформления паев продлили — подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применении административной процедуры в сфере земельных отношений».

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Читайте также Как владельцам паев не лишиться права на землю

Что это дает

Этот закон продлил до 1 января 2028 года срок для оформления неистребованных (нераспределенных) земельных участков, осуществления распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев) и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков.

Законом предусмотрено:

возобновление обязательности повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей (на сегодняшний день норма приостановлена ​​на время военного положения);

продление до 2026 года реализации пилотного проекта по внесению сведений в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;

предоставление возможности использования средств, поступивших в соответствующие бюджеты в порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства на разработку рабочих проектов землеустройства и реализации мероприятий, предусмотренных этими проектами;

установление, что средства от возмещения потерь сельскохозяйственного назначения, которые остались в местных бюджетах до отмены института потерь сельскохозяйственного производства, расходуются на охрану земель.

Напомним, ранее напоминали, что до 1 января 2025 года все владельцы нераспределенных (неистребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности на свои паи.

Если требование не будет выполнено, то считается, что владельцы участков автоматически отказались от земли, и она перейдет в коммунальную собственность территориальной общины.

Что нужно сделать

Чтобы реализовать свои права владельца сертификата на земельную долю (пай), нужно оформить право собственности на землю:

подать в сельский (поселковый или городской) совета, на территории которого расположена земельная доля (пай), заявление о передаче в собственность земельного участка и предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству по установлению границ земельного участка в натуре (на местности);

обратиться в землеустроительную организацию, чтобы разработать проектную документацию по землеустройству и установлению границ земельного участка;

обратиться в центр предоставления административных услуг с заявлением о регистрации земельного участка и присвоении ему кадастрового номера;

обратиться в соответствующий местный совет, чтобы утвердить разработанную проектную документацию по землеустройству и оформить земельный участок в собственность;

обращение в центр предоставления административных услуг, к нотариусу для проведения государственной регистрации права собственности на сформированный земельный участок. Результат — выписка о регистрации права собственности на земельный участок.

Напомним, рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица — граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

А с 1 января 2024 г. в Украине стартовал второй этап рынка земли. Теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения. Покупать можно только частные земельные участки общей площадью не более 10 тыс. га в одни руки.

Справка Finance.ua:

В случае, когда право на земельную долю (пай) и соответствующий сертификат принадлежит умершему лицу, такое право необходимо сначала унаследовать.

Следует обратиться с обращением с соответствующим сертификатом и свидетельством о смерти владельца сертификата к нотариусу для получения полной и всесторонней консультации по порядку наследования и получения свидетельства о праве на наследство на земельную долю (пай).

С таким свидетельством и сертификатом наследник должен обратиться в соответствующий сельский (поселковый или городской) совет, на территории которого расположена земельная доля (пай), и выполнить действия, указанные в приведенном выше алгоритме.

Напомним, рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица — граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам;

С 1 января 2024 года в Украине стартовал второй этап рынка земли. Теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения. Покупать можно только частные земельные участки общей площадью не более 10 тыс. га в одни руки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.