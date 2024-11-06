Срок подготовки в учебных центрах ВСУ с 1 ноября увеличили до 45 суток — Генштаб Сегодня 15:30

Срок подготовки в учебных центрах ВСУ с 1 ноября увеличили до 45 суток — Генштаб

С 1 ноября учебные центры всех составляющих Вооруженных сил Украины перешли на программу проведения базовой общевойсковой подготовки со сроком обучения 1,5 месяца вместо 30 дней, как было раньше.

Об этом сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк в комментарии Укринформу.

«Такое решение утверждено главнокомандующим ВС Украины с учетом текущих результатов работы, которая ведется на базе четырех ключевых военных учебных центров. К пилотному проекту, разработанному Главным управлением доктрин и подготовки ГШ ВСУ (J7), привлечено около 500 новобранцев», — сказал он.

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По словам Палагнюка, увеличение времени обучения внедряется в рамках программы «Сохранение жизни военнослужащих», направленной на усовершенствование подготовки украинских защитников.

«Наращивание базовой общевойсковой подготовки предполагает увеличение продолжительности программ огневой подготовки, домедицинской практики и многих дополнительных вводных курсов. Быстрые изменения обусловлены практическим запросом воинских частей, выполняющих боевые задания на фронте», — добавил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба.

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Он уточнил, что новая базовая программа увеличилась всего на 78 часов.

«Среди ее ключевых показателей можно выделить существенное усиление огневой подготовки — она увеличена на 33 часа, а количество учебных упражнений из 23 выполняемых ранее отрабатывается в 45 вариациях. Дополнительная практика также касается комплексной тактической подготовки, действий личного состава по БПЛА и РЭБ, военной топографии, технологии войны, мероприятий боевого опыта, знаний и навыков применения коллективного оружия и т. д. », — детализировал Палагнюк.

Укрінформ По материалам:

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