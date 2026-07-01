Средняя годовая зарплата нардепа составляет 747 тыс. грн Сегодня 16:02

В период с января 2025 по май 2026 из состава Верховной Рады 9-го созыва выбыли 16 народных депутатов.

У более чем трети народных депутатов совокупный доход за год уменьшился. Средняя годовая заработная плата нардепа составила почти 747 тыс. грн и почти не изменилась по сравнению с 2024 годом.

Об этом свидетельствует аналитика деклараций народных депутатов за 2025 год, которую провели эксперты R&D центра YouControl.

Совокупные доходы депутатов снизились

Совокупный доход 379 народных депутатов за 2025 год составил 6,07 млрд грн, что на 14% меньше по сравнению с 2024 годом (в выборке 376 депутатов).

Наибольшее сокращение доходов в денежном исчислении зафиксировано у Петра Порошенко («Европейская солидарность») и Степана Ивахива («Партия «За будущее») — более 500 млн грн у каждого. Тем не менее, они остаются среди пятерки лидеров по общему объему задекларированных доходов.

Доходы 150 действующих народных депутатов (свыше трети состава) в 2025 году были ниже, чем годом ранее. У 34 парламентариев совокупный доход уменьшился не менее наполовину.

Совокупный доход 379 народных депутатов за 2025 год составил 6,07 млрд грн, youcontrol.com.ua

В то же время у более чем половины депутатов совокупные доходы выросли. У восьми парламентариев прирост превысил пятикратный уровень.

Наиболее относительный рост (свыше 844%) задекларировал Суто Мамоян («Платформа за жизнь и мир»), что объясняется продажей движимого имущества на 5,94 млн грн.

Наибольший абсолютный прирост дохода (более 27 млн ​​грн) зафиксирован у Руслана Горбенко («Слуга народа»), Константина Бондарева («Батькивщина») и Бориса Приходько («Доверие»).

Заработные платы почти не изменились

Средняя годовая заработная плата народных депутатов 9-го созыва в 2025 году составила почти 747 тыс. грн. Показатель почти не изменился по сравнению с 2024 годом.

Для 140 депутатов зарплата составляет 50% и больше общего дохода. Еще 39 парламентариев декларируют доходы исключительно по заработной плате.

Самые высокие зарплаты в 2025 году получили председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (1,13 млн. грн.) и Александр Мережко («Слуга народа») 1,01 млн. грн.

Низкие задекларированные зарплаты у Степана Ивахива (10,8 тыс. грн) и внефракционного Виктора Бондаря (342,3 тыс. грн).

Денежные активы и корпоративные связи

Общая сумма денежных активов 379 депутатов, обнародовавших декларации за 2025 год, составляет 14,97 млрд. грн. Это несколько больше, чем годом ранее (14,5 млрд грн).

Активы более 500 млн грн задекларировали четыре депутата:

Петр Порошенко (5,4 млрд грн);

Вадим Столар (1,1 млрд. грн);

Степан Ивахив (741,2 млн грн);

Григорий Суркис (688,3 млн грн).

Изменения в составе Верховной Рады

В период с января 2025 по май 2026 года из состава Верховной Рады 9-го созыва выбыли 16 народных депутатов.

В тот же период мандаты получили пятеро новых депутатов, все от фракции «Слуга народа».

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