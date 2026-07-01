Средняя годовая зарплата нардепа составляет 747 тыс. грн
47
У более чем трети народных депутатов совокупный доход за год уменьшился. Средняя годовая заработная плата нардепа составила почти 747 тыс. грн и почти не изменилась по сравнению с 2024 годом.
Об этом свидетельствует аналитика деклараций народных депутатов за 2025 год, которую провели эксперты R&D центра YouControl.
Совокупные доходы депутатов снизились
Совокупный доход 379 народных депутатов за 2025 год составил 6,07 млрд грн, что на 14% меньше по сравнению с 2024 годом (в выборке 376 депутатов).
Наибольшее сокращение доходов в денежном исчислении зафиксировано у Петра Порошенко («Европейская солидарность») и Степана Ивахива («Партия «За будущее») — более 500 млн грн у каждого. Тем не менее, они остаются среди пятерки лидеров по общему объему задекларированных доходов.