Средняя цена новостроек в Киеве (инфографика) — Finance.ua

Средняя цена новостроек в Киеве (инфографика) Сегодня 20:04 — Недвижимость

Средняя цена в киевских новостройках снизилась с 52272 грн/кв. м в мае до 46 905 грн/кв. м (на 10,3%) в июне 2022 года.

Об этом сообщил основатель M4U Владимир Даниленко агентству «Интерфакс-Украина».

«В июне возобновили продажу более дешевые объекты, поэтому уменьшение средней цены — результат изменения структуры предложения», — сообщил Даниленко.

В то же время средние цены выше январских — в мае средняя цена во всех предлагаемых ЖК составила 52 272 грн (+16,2% по сравнению с январем), в июне — уже 46 905 грн (+4,2% по сравнению с январем).

В середине мая в продаже было только 48 ЖК (22% объема января), к середине июня 2022 года продажи возобновили 123 ЖК Киева (более 55% объектов, продающих жилье в январе 2022 года). Больше объектов продается в Голосеевском (21), Шевченковском (19) и Печерском (15) районах.

«На сегодняшний день девелоперы работают с остатками материалов, которые закупили до начала военных действий», — сообщил Даниленко.

Он подчеркнул, что не все отслеживают актуальную себестоимость строительства, поэтому в условиях возобновления продаж вполне возможны существенные дисконты.

Средняя стоимость квадратного метра эконом-класса по сравнению с январем выросла на 13,4% до 27 877 грн, комфорт-класса — на 11,8%, до 37 328 грн, бизнес-класса — на 10%, до 63 495 грн, элит — на 11,6%, до 108721.

В ближайшие месяцы стоимость квадратного метра, вероятно, будет расти. Большинство девелоперов столкнулись с нарушением или вообще разрушением цепочек поставок материалов, существовавших до войны. Не все украинские производители возобновили работу. Это приводит к росту себестоимости, что не может не повлиять на цену конечного потребителя, даже, несмотря на существенно сокращенный спрос, — сообщил основатель M4U Владимир Даниленко.

По мнению эксперта, полноценное восстановление коммерческого рынка недвижимости возможно только при восстановлении экономики и стабильном росте доходов населения.

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«Полноценная ипотека в условиях значительного количества разрушений может стать не только драйвером рынка недвижимости, но и способом обеспечить украинцев современным качественным жильем. Однако для ее запуска необходим стабильный курс валют и банковской системы, а также либерализация требований к банкам-ипотекодателям на законодательном уровне», — сообщил Даниленко.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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