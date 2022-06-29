Продать квартиру теперь снова можно по доверенности — Finance.ua

Продать квартиру теперь снова можно по доверенности
24 июня 2022 года принято постановление Кабинета Министров «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно нотариата и государственной регистрации в условиях военного положения» № 719.
В частности, согласно ему установлена предельность остановки течения срока для принятия наследства или отказа от его принятия. Срок останавливается на время действия военного положения, но не более чем на 4 месяца.
Согласно постановлению КМУ с 29 июня послаблены ранее установленные запреты для нотариусов. Детальнее о них рассказала экс-заместитель министра юстиции Украины Ольга Онищук.
«Учитывая потребности в решении имущественных вопросов наших граждан (как находящихся в Украине, так и тех, кто пока вынужден находиться за ее пределами), Правительство послабило действующие в условиях военного положения нотариальные запреты. Для тех, кто планирует проводить операции с недвижимостью, кратко расскажу о главных изменениях в формате „было — стало“».
- Действовал полный запрет на нотариальное удостоверение договоров по отчуждению недвижимости, заключенных от имени физического лица-отчуждателя на основании доверенности.
- Теперь граждане (даже находящиеся за границей) смогут продать/подарить собственные квадратные метры, выдав доверенность на имя своего представителя, находящегося в Украине.
При этом есть важное условие: если со дня выдачи такой доверенности истекло более одного месяца (больше двух — если она удостоверена за границей), нотариусу нужно будет дополнительно предоставить заявление доверителя о подтверждении действия доверенности, заверенное украинским нотариусом не ранее чем за 7 календарных дней, а консульским учреждением (дипломатическим представительством) Украины или в соответствии с законодательством иностранного государства — не ранее чем за 1 месяц до дня заключения (подписания) соответствующего договора/акта.
- Ранее нотариус не мог удостоверить договор о продаже/дарении недвижимости до истечения одного месяца со дня государственной регистрации права собственности отчуждателя.
- Исключение: приобретение отчуждателем права собственности в порядке наследования или в результате определения размера долей в праве совместной собственности.
Сейчас действие такого «моратория» ограничили. Месячный запрет на отчуждение будет действовать только для объектов, приобретенных в собственность в результате так называемых рисковых операций. Речь идет о случаях, когда право собственности на недвижимость было приобретено отчуждателем во время действия военного положения в Украине на основании договора или в связи с передачей имущества в собственность юридического лица как вклад (внесение имущества в уставный (составленный) капитал) (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.) или в связи с выходом из состава учредителей (участников) юридического лица.
Для процедуры наследования было введено правило остановки на все время действия военного положения шестимесячного срока для принятия наследства или отказа от его принятия.
- Сейчас такая процедурная «пауза» будет дедлайн: течение указанного срока будет останавливаться на время военного положения, но не более чем на четыре месяца.
«Свидетельство о праве на наследство будет выдаваться наследникам после истечения срока для принятия наследства», — отметила юрист.
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