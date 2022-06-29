Продать квартиру теперь снова можно по доверенности — Finance.ua

Продать квартиру теперь снова можно по доверенности Сегодня 14:00 — Недвижимость

24 июня 2022 года принято постановление Кабинета Министров «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно нотариата и государственной регистрации в условиях военного положения» № 719.

В частности, согласно ему установлена предельность остановки течения срока для принятия наследства или отказа от его принятия. Срок останавливается на время действия военного положения, но не более чем на 4 месяца.

Согласно постановлению КМУ с 29 июня послаблены ранее установленные запреты для нотариусов. Детальнее о них рассказала экс-заместитель министра юстиции Украины Ольга Онищук.

«Учитывая потребности в решении имущественных вопросов наших граждан (как находящихся в Украине, так и тех, кто пока вынужден находиться за ее пределами), Правительство послабило действующие в условиях военного положения нотариальные запреты. Для тех, кто планирует проводить операции с недвижимостью, кратко расскажу о главных изменениях в формате „было — стало“».

Действовал полный запрет на нотариальное удостоверение договоров по отчуждению недвижимости, заключенных от имени физического лица-отчуждателя на основании доверенности.

Теперь граждане (даже находящиеся за границей) смогут продать/подарить собственные квадратные метры, выдав доверенность на имя своего представителя, находящегося в Украине.

При этом есть важное условие: если со дня выдачи такой доверенности истекло более одного месяца (больше двух — если она удостоверена за границей), нотариусу нужно будет дополнительно предоставить заявление доверителя о подтверждении действия доверенности, заверенное украинским нотариусом не ранее чем за 7 календарных дней, а консульским учреждением (дипломатическим представительством) Украины или в соответствии с законодательством иностранного государства — не ранее чем за 1 месяц до дня заключения (подписания) соответствующего договора/акта.

Ранее нотариус не мог удостоверить договор о продаже/дарении недвижимости до истечения одного месяца со дня государственной регистрации права собственности отчуждателя.

Исключение: приобретение отчуждателем права собственности в порядке наследования или в результате определения размера долей в праве совместной собственности.

Сейчас действие такого «моратория» ограничили. Месячный запрет на отчуждение будет действовать только для объектов, приобретенных в собственность в результате так называемых рисковых операций. Речь идет о случаях, когда право собственности на недвижимость было приобретено отчуждателем во время действия военного положения в Украине на основании договора или в связи с передачей имущества в собственность юридического лица как вклад (внесение имущества в уставный (составленный) капитал) (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.) или в связи с выходом из состава учредителей (участников) юридического лица.

Для процедуры наследования было введено правило остановки на все время действия военного положения шестимесячного срока для принятия наследства или отказа от его принятия.

Сейчас такая процедурная «пауза» будет дедлайн: течение указанного срока будет останавливаться на время военного положения, но не более чем на четыре месяца.

«Свидетельство о праве на наследство будет выдаваться наследникам после истечения срока для принятия наследства», — отметила юрист.

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