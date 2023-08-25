Средний возраст более 19 лет: какие автобусы возят украинцев — Finance.ua

Средний возраст более 19 лет: какие автобусы возят украинцев Сегодня 05:57 — Технологии&Авто

Средний возраст более 19 лет: какие автобусы возят украинцев

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в течение июля и определили топ моделей в трех сегментах автобусов: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

Динамика рынка автобусов

В июле 2023 года украинцы приобрели 852 новых и подержанных автобусов. Такой показатель на 48,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 4,3% меньше, чем в июне-2023. Таким образом, показатели авторынка в сегменте продаж автобусов также приближаются к уровню, который был до начала полномасштабного вторжения.

Большинство автобусов купили на внутреннем рынке: 710 штук, что составило 83,3% от общего количества.

Из-за границы привезли 10,7% подержанных автобусов от общего количества: 91 штуку.

Также в июле впервые зарегистрировали 51 новый автобус: 35 из них были изготовлены или переоборудованы в Украине (4,1%), 16 шт. импортировали из-за границы (1,9%).

Самые популярные автобусы на внутреннем рынке

Лидером внутренних перепродаж стабильно остаются автобусы на шасси Mercedes-Benz Sprinter (136 шт.). Значительная часть этих транспортных средств была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых автомобилей.

На втором месте оказались автобусы на базе Mercedes Benz T1 и T2 (125 шт. суммарно), не выпускаемые с середины 90-х годов прошлого столетия. Этот пункт также включает в себя грузовые транспортные средства, которые в свое время были переоборудованы в автобусы.

Третье место заняли украинские автобусы БАЗ/ЧАЗ А079 «Эталон» (46 шт.), а четвертое — Volkswagen LT (44 шт.).

Замыкает пятерку самых популярных моделей июля на внутреннем рынке еще один украинский автобус — Богдан/Ataman A-092 (41 шт.).

В целом на внутреннем рынке большинство составляют автобусы малой и средней вместимости. При этом 4 из 20 самых популярных моделей имеют российские корни: либо изготовлены там, либо построены на базе их агрегатов.

Mercedes-Benz Sprinter — 136 шт. Mercedes-Benz T1/T2 — 125 шт. БАЗ/ЧАЗ А079 «Эталон» — 46 шт. Volkswagen LT — 44 шт. Богдан/Ataman A-092 — 41 шт. Iveco Daily — 30 шт. Рута 25 — 19 шт. Volkswagen Crafter — 18 шт. ПАЗ 3205 — 12 шт. ПАЗ 4234 — 12 шт. Рута 20 — 11 шт. БАЗ 2215 — 9 шт. Mercedes-Benz Tourismo — 8 шт. Renault Master — 8 шт. Setra 300-Series — 8 шт.

Средний возраст автобусов, продаваемых на внутреннем рынке в июле, составил 19,1 года — это на 0,6 года больше, чем в прошлом месяце, и на 1,8 года больше, чем в июле-2022. То есть рынок автобусов в Украине стареет. В первую очередь из-за низкой покупательной способности и отсутствуют программы финансирования для покупки нового подвижного состава. А импорт подержанных автобусов ограничен законодательно.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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