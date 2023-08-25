Средний возраст более 19 лет: какие автобусы возят украинцев — Finance.ua

Средний возраст более 19 лет: какие автобусы возят украинцев
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в течение июля и определили топ моделей в трех сегментах автобусов: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.
Динамика рынка автобусов
В июле 2023 года украинцы приобрели 852 новых и подержанных автобусов. Такой показатель на 48,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 4,3% меньше, чем в июне-2023. Таким образом, показатели авторынка в сегменте продаж автобусов также приближаются к уровню, который был до начала полномасштабного вторжения.
Большинство автобусов купили на внутреннем рынке: 710 штук, что составило 83,3% от общего количества.
Из-за границы привезли 10,7% подержанных автобусов от общего количества: 91 штуку.
Также в июле впервые зарегистрировали 51 новый автобус: 35 из них были изготовлены или переоборудованы в Украине (4,1%), 16 шт. импортировали из-за границы (1,9%).
Самые популярные автобусы на внутреннем рынке
Лидером внутренних перепродаж стабильно остаются автобусы на шасси Mercedes-Benz Sprinter (136 шт.). Значительная часть этих транспортных средств была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых автомобилей.
На втором месте оказались автобусы на базе Mercedes Benz T1 и T2 (125 шт. суммарно), не выпускаемые с середины 90-х годов прошлого столетия. Этот пункт также включает в себя грузовые транспортные средства, которые в свое время были переоборудованы в автобусы.
Третье место заняли украинские автобусы БАЗ/ЧАЗ А079 «Эталон» (46 шт.), а четвертое — Volkswagen LT (44 шт.).
Замыкает пятерку самых популярных моделей июля на внутреннем рынке еще один украинский автобус — Богдан/Ataman A-092 (41 шт.).
В целом на внутреннем рынке большинство составляют автобусы малой и средней вместимости. При этом 4 из 20 самых популярных моделей имеют российские корни: либо изготовлены там, либо построены на базе их агрегатов.
- Mercedes-Benz Sprinter — 136 шт.
- Mercedes-Benz T1/T2 — 125 шт.
- БАЗ/ЧАЗ А079 «Эталон» — 46 шт.
- Volkswagen LT — 44 шт.
- Богдан/Ataman A-092 — 41 шт.
- Iveco Daily — 30 шт.
- Рута 25 — 19 шт.
- Volkswagen Crafter — 18 шт.
- ПАЗ 3205 — 12 шт.
- ПАЗ 4234 — 12 шт.
- Рута 20 — 11 шт.
- БАЗ 2215 — 9 шт.
- Mercedes-Benz Tourismo — 8 шт.
- Renault Master — 8 шт.
- Setra 300-Series — 8 шт.
Средний возраст автобусов, продаваемых на внутреннем рынке в июле, составил 19,1 года — это на 0,6 года больше, чем в прошлом месяце, и на 1,8 года больше, чем в июле-2022. То есть рынок автобусов в Украине стареет. В первую очередь из-за низкой покупательной способности и отсутствуют программы финансирования для покупки нового подвижного состава. А импорт подержанных автобусов ограничен законодательно.
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