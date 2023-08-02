Для регистрации автобусов через «єЧерга» необходимо всего 5 минут — замминистра Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Для регистрации автобусов через «єЧерга» необходимо всего 5 минут — замминистра

«єЧерга» заработала для пассажирских автобусов на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск. Теперь водителю, чтобы пройти границу, нужно выделить всего 5 минут на регистрацию.

Об этом «Украинскому радио» сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, электронная очередь для пересечения границы — это услуга, позволяющая физически не простаивать в очереди перед границей, а приехать на конкретное время и пройти границу.

Деркач констатирует, что нынешние длинные очереди образуются из-за того, что «наши пункты пропуска не имеют физически возможности пропускать то количество автобусов, которое сейчас идет через границу. Потому что у нас из-за развязанной россией войны закрыто авиа- и морское сообщение. Поэтому все едут по железной дороге и автодорогам, и нагрузка на них очень большая».

Замминистра уверяет, что пытаются систематизировать всю эту работу, хотя «такой процесс нелегкий, потому что у нас есть 1,5 тысячи международных маршрутов. Чтобы сделать это системно и попробовать, как это работает, чтобы не создавать каких-либо препятствий, мы решили сделать это пилотно на пункте пропуска „Ягодин-Дорогуск“. Именно здесь проходит 40−50 автобусов днем, которые должны зарегистрироваться в системе электронной очереди перед тем, как будут выезжать и прибывать в пункт пропуска».

Деркач заверил, что водителю, чтобы пройти границу, нужно выделить всего 5 минут своего времени, чтобы зарегистрироваться и указать свои данные. В ближайших планах — глобальная реформа пассажирских перевозок в Украине как международных, так и украинских.

Справка Finance.ua:

с понедельника, 31 июля, началось тестирование электронной очереди для пересечения границы автобусами на пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск»;

в декабре 2022 года на пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» заработала в рамках пилотного проекта электронная очередь пересечения границы. В мае «єЧерга» полноценно работала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.

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Укрінформ По материалам:

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