Средние цены на аренду жилья в Украине в феврале (инфографика) — Finance.ua
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Средние цены на аренду жилья в Украине в феврале (инфографика)

Недвижимость
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Средние цены на аренду жилья в Украине в феврале (инфографика)
Средние цены на аренду жилья в Украине в феврале (инфографика), Фото: freepik.com
Украинский маркетплейс Dim.Ria подытожил зимний сезон 2024 года на рынке недвижимости. Оказалось, что количество предложений на рынке аренды уменьшилось.
Так, по состоянию на февраль 2024 до декабря 2023 года в Черниговской области предложения стало меньше на 81%, в Сумской — на 71%, в Кировоградской — на 56%. Однако в столице количество объявлений увеличилось более чем на 99%.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Цены
В феврале 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 16 813 грн, а в области — 8506 грн.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
За зимний период цена снизилась на 22% в Сумской области. Также в Волынской области — на 15% и Черкасской области — на 11%.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Ранее сайт Oboz.ua писал, что аренда квартир значительно подорожала почти по всей стране. К примеру, в январе 2023-го стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 8 тыс. грн в месяц. При этом в среднем в объявлениях стоимость жилья составляла 10 тыс. грн (фактически жилье стоило меньше, чем средняя стоимость из объявления). За год, в январе 2024 года, жилье подорожало на 4 тыс. грн.
Средняя стоимость аренды, по данным ЛУН, составила 12 тыс. грн. А в объявлениях указывалось в среднем 12,5 тыс. грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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