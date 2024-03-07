Средние цены на аренду жилья в Украине в феврале (инфографика) — Finance.ua

Средние цены на аренду жилья в Украине в феврале (инфографика)
Украинский маркетплейс Dim.Ria подытожил зимний сезон 2024 года на рынке недвижимости. Оказалось, что количество предложений на рынке аренды уменьшилось.
Так, по состоянию на февраль 2024 до декабря 2023 года в Черниговской области предложения стало меньше на 81%, в Сумской — на 71%, в Кировоградской — на 56%. Однако в столице количество объявлений увеличилось более чем на 99%.
Цены
В феврале 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 16 813 грн, а в области — 8506 грн.
За зимний период цена снизилась на 22% в Сумской области. Также в Волынской области — на 15% и Черкасской области — на 11%.
Ранее сайт Oboz.ua писал, что аренда квартир значительно подорожала почти по всей стране. К примеру, в январе 2023-го стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 8 тыс. грн в месяц. При этом в среднем в объявлениях стоимость жилья составляла 10 тыс. грн (фактически жилье стоило меньше, чем средняя стоимость из объявления). За год, в январе 2024 года, жилье подорожало на 4 тыс. грн.
Средняя стоимость аренды, по данным ЛУН, составила 12 тыс. грн. А в объявлениях указывалось в среднем 12,5 тыс. грн.
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