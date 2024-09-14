Среди украинцев возрос спрос на подержанные авто из-за рубежа: ТОП-10 самых популярных моделей августа — Finance.ua

Среди украинцев возрос спрос на подержанные авто из-за рубежа: ТОП-10 самых популярных моделей августа Сегодня 10:11 — Технологии&Авто

Среди украинцев возрос спрос на подержанные авто из-за рубежа: ТОП-10 самых популярных моделей августа

В августе украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа. По сравнению с августом 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 22%.

Об этом сообщает «Укравтопром».

По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 29%.

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Это самый лучший показатель за последние 25 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

Далее следуют:

дизельные — 25%;

электромобили — 20%;

гибриды — 5%

авто с ГБО — 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в августе на украинские номера, составляет 8,6 года.

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Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей месяца:

Volkswagen Golf — 1325 ед.;

Renault Megane — 1037 ед.;



Skoda Octavia — 959 ед.;



Volkswagen Passat — 738 ед.;



Volkswagen Tiguan — 685 ед.;



Audi Q5 — 671 ед.;



Nissan Leaf — 658 ед.;

Tesla Model Y — 588 ед.;

Nissan Rogue — 581 ед.;



Tesla Model 3 — 561 ед.



Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. б/у легковых автомобилей, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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