Среди украинцев возрос спрос на подержанные авто из-за рубежа: ТОП-10 самых популярных моделей августа — Finance.ua

Среди украинцев возрос спрос на подержанные авто из-за рубежа: ТОП-10 самых популярных моделей августа
В августе украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа. По сравнению с августом 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 22%.
Об этом сообщает «Укравтопром».
По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 29%.
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Это самый лучший показатель за последние 25 месяцев.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Далее следуют:
- дизельные — 25%;
- электромобили — 20%;
- гибриды — 5%
- авто с ГБО — 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в августе на украинские номера, составляет 8,6 года.
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Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей месяца:
- Volkswagen Golf — 1325 ед.;
- Renault Megane — 1037 ед.;
- Skoda Octavia — 959 ед.;
- Volkswagen Passat — 738 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 685 ед.;
- Audi Q5 — 671 ед.;
- Nissan Leaf — 658 ед.;
- Tesla Model Y — 588 ед.;
- Nissan Rogue — 581 ед.;
- Tesla Model 3 — 561 ед.
Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. б/у легковых автомобилей, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г.
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