Спрос на жилье в сегменте «комфорт» в киевском регионе вырос на 5% - эксперт — Finance.ua

Спрос на жилье в сегменте «комфорт» в киевском регионе вырос на 5% - эксперт Сегодня 19:02 — Недвижимость

Рост платежеспособного спроса в категории «комфорт+» в столичном регионе ежемесячно составляет 3−5%, сообщила директор по маркетингу группы компаний DIM Дария Бедя.

«В ликвидных проектах категории „комфорт+“ в ценовом диапазоне $1300−1500 за кв. м при стабильной строительной динамике и качественном концепте прирост платежеспособного спроса ежемесячно составляет 3−5%», — сообщила Дария Бедя агентству «Интерфакс-Украина», ссылаясь на данные аналитического отчета компании

По ее словам, позитивная динамика с конца весны является неплохим сигналом и свидетельствует о готовности покупателей сегодня инвестировать в комфортную и безопасную среду для жизни в Украине, которая будет полностью отвечать их требованиям и ожиданиям.

Среди этих требований продуманная концепция, учитывающая разные жизненные сценарии и в пространственном зонировании территории, и в наполнении функциями. Обязательны разнообразная полифункциональная инфраструктура, отражающая ожидания именно целевых групп покупателей, продуманная квартирография и вариативная линейка планировочных решений, энергетическая независимость комплекса, в частности, наличие альтернативных источников питания на подачу воды или питания лифтового оборудования, клиентоориентированная сервисная компания и система контроля доступа на территорию.

«На уровень спроса оказывает непосредственное влияние концепт самого проекта, стадия строительства, а особенно — реальная строительная динамика на площадке, репутация девелопера и гибкие условия покупки как при условии рассрочки, так и при условии 100% оплаты», — пояснила директор по маркетингу группы компаний DIM.

Больше всего покупателя в сегменте «комфорт+» сегодня интересуют однокомнатные квартиры площадью 40−47 кв. м с кухней-гостиной от 20 кв. м и отдельной спальней с гардеробной. Топовыми двухкомнатными являются планировки от 68 до 75 кв. м с двумя отдельными спальнями, кухней-гостиной от 20 кв. м, трехкомнатные квартиры 85−90 кв. м с тремя отдельными спальнями, одна из которых является мастер-спальней с собственным санузлом и гардеробом, большая кухня-гостиная также в приоритете.

Дарья Бедя добавила, что на рынке первичной недвижимости участились сделки по покупке квартир бизнес-класса со средней ценой от $2 тыс./кв. м. На начало осени в структуре продаж бизнес-класс занимал 25%, хотя еще весной этот показатель был на уровне 15%.

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