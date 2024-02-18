Спрос на мототранспорт среди украинцев увеличился почти на 50% (инфографика) — Finance.ua
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Спрос на мототранспорт среди украинцев увеличился почти на 50% (инфографика)

Технологии&Авто
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Спрос на мототранспорт среди украинцев увеличился почти на 50% (инфографика)
Спрос на мототранспорт среди украинцев увеличился почти на 50% (инфографика), Фото: ukr.media
Несмотря на зимний период, в Украине продолжает расширяться мототранспортный рынок. Доказательством тому является то, что в зимние месяцы этот сегмент рынка лучше реализуется, чем легковые автомобили с гибридными силовыми установками на вторичном рынке в любой период года.
Об этом пишет Институт исследований авторынка.
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Эксперты проанализировали, что за январь 2024 года украинцы приобрели 2,4 тысячи мотоциклов, что на 49,4% больше, чем за январь 2023 года. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то здесь также показатель выше — на 7,3%.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Среди общего количества 995 экземпляров мотоциклов (41%) были новыми. Это насчет тех, которые были ввезены из-за границы. Что касается двухколесных, то доля составляет всего 6,7% — 163 экземпляра. Все остальное — купля-продажа мототехники на внутреннем рынке. На эту долю приходится 52,3% - 1269 сделок. Средний возраст мотоциклов, проданных/приобретенных в Украине по итогам января, составляет 13,7 лет.

Какие модели покупают чаще всего

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в январе преобладали японские марки:
  • Honda (11,7%),
  • Yamaha (10,0%),
  • Suzuki (6,9%).
Honda было приобретено в количестве 142 экземпляров, Yamaha — 121, а Suzuki — 84.
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Новыми в Украине покупают, в основном, мототехнику китайских производителей: в январе лидерами стали марки Spark, Musstang и Lifan.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Тройка самых популярных моделей б/у мотоциклов, привезенных из-за границы, выглядит так: Honda CB — 13 экземпляров, Yamaha N-MAX — 5, Yamaha FZ — 5. Что касается марок, то здесь лидеры — Yamaha (32, 34,4%), Honda (24, 25,8%) и Suzuki (9, 9,7%).
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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