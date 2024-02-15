Авто из Китая осваивают украинский авторынок: рейтинг моделей — Finance.ua
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Авто из Китая осваивают украинский авторынок: рейтинг моделей

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Авто из Китая осваивают украинский авторынок: рейтинг моделей
Авто из Китая осваивают украинский авторынок: рейтинг моделей
За январь украинцы приобрели 1359 легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобили китайского производства увеличился почти вдвое. Из этого количества: 885 новых и 474 подержанных авто.
Как свидетельствует статистика «Укравтопром», автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля авто китайского происхождения остается в пределах 3%. При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобилями — 90%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
1. Volkswagen iD.4 — 286 авто;
2. BYD Song Plus — 83;
3. Honda eNS1 — 80;
4. Toyota bZ4X — 56;
5. Nissan Ariya — 50.
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ТОП-5 подержанных легковушек из Китая:
1. Volkswagen iD.4 — 150;
2. Honda eNS1 — 51;
3. Toyota bZ4X — 32;
4. BYD Song Plus — 30;
5. Nissan Ariya — 28.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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