Авто из Китая осваивают украинский авторынок: рейтинг моделей — Finance.ua

Авто из Китая осваивают украинский авторынок: рейтинг моделей Сегодня 07:19 — Личные финансы

Авто из Китая осваивают украинский авторынок: рейтинг моделей

За январь украинцы приобрели 1359 легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобили китайского производства увеличился почти вдвое. Из этого количества: 885 новых и 474 подержанных авто.

Как свидетельствует статистика «Укравтопром», автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля авто китайского происхождения остается в пределах 3%. При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобилями — 90%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. Volkswagen iD.4 — 286 авто;

2. BYD Song Plus — 83;

3. Honda eNS1 — 80;

4. Toyota bZ4X — 56;

5. Nissan Ariya — 50.

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ТОП-5 подержанных легковушек из Китая:

1. Volkswagen iD.4 — 150;

2. Honda eNS1 — 51;

3. Toyota bZ4X — 32;

4. BYD Song Plus — 30;

5. Nissan Ariya — 28.

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