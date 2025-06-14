Спрос на импортируемые электрокары вырос: 10 самых популярных моделей мая — Finance.ua

Спрос на импортируемые электрокары вырос: 10 самых популярных моделей мая
В мае украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. б/у легковых электромобилей. По сравнению с маем 2024 года спрос на импортируемые электрички вырос на 40%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Средний возраст таких авто составлял — 5 лет.
Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тыс. импортируемых электромобилей с пробегом.
Это на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
ТОП-10 моделей электромобилей мая:
- Tesla Model Y — 544 ед.
- Nissan Leaf — 515 ед.
- Tesla Model 3 — 467 ед.
- Kia Niro EV — 322 ед.
- Hyundai Kona Electric — 265 ед.
- Chevrolet Bolt — 218 ед.
- Volkswagen e-Golf — 211 ед.
- Renault Zoe — 204 ед.
- Tesla Model S — 180 ед.
- Audi E-Tron Sportback — 131 ед.
Напомним, по данным МВД, за первые пять месяцев 2025 года граждане зарегистрировали 37 281 легковой автомобиль, приводимый в движение электрическим двигателем.
Всего в Украине они зарегистрированы — 160 722.
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