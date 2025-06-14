Спрос на импортируемые электрокары вырос: 10 самых популярных моделей мая — Finance.ua

Спрос на импортируемые электрокары вырос: 10 самых популярных моделей мая Сегодня 19:36 — Технологии&Авто

Спрос на импортируемые электрокары вырос: 10 самых популярных моделей мая

В мае украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. б/у легковых электромобилей. По сравнению с маем 2024 года спрос на импортируемые электрички вырос на 40%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Средний возраст таких авто составлял — 5 лет.

Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тыс. импортируемых электромобилей с пробегом.

Это на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ТОП-10 моделей электромобилей мая:

Tesla Model Y — 544 ед.

Nissan Leaf — 515 ед.

Tesla Model 3 — 467 ед.

Kia Niro EV — 322 ед.

Hyundai Kona Electric — 265 ед.

Chevrolet Bolt — 218 ед.

Volkswagen e-Golf — 211 ед.

Renault Zoe — 204 ед.

Tesla Model S — 180 ед.

Audi E-Tron Sportback — 131 ед.

Напомним, по данным МВД, за первые пять месяцев 2025 года граждане зарегистрировали 37 281 легковой автомобиль, приводимый в движение электрическим двигателем.

Всего в Украине они зарегистрированы — 160 722.

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