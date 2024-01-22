Спрос на дистанционную работу растет: как изменился украинский рынок труда — Finance.ua

Спрос на дистанционную работу растет: как изменился украинский рынок труда Сегодня 21:03 — Личные финансы

Спрос на дистанционную работу растет: как изменился украинский рынок труда

Сейчас многие компании переходят на дистанционный режим. Количество работодателей, выбирающих такой формат работы, растет вместе со стремительной цифровизацией.

Издание The Economist опубликовало прогноз на 2024 год, согласно которому дистанционный формат работы будет активно распространяться. Также, вероятно, увеличится количество фрилансеров.

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Сейчас из-за работы из дома пустуют ориентировочно 20% американских офисов и 8% - европейских. Понимаем, что самым активным временем перехода к дистанционной работе было распространение COVID-19, именно в этот период происходила быстрая адаптация и цифровизация процессов. Выросло и количество фрилансеров в это время.

Все больше людей выбирают возможность работать из дома и не тратить время на дорогу в офис. Привлекательной стороной фриланса является свободный график.

Как меняется рынок труда в Украине

Война в Украине стимулировала развитие дистанционного формата работы на местном рынке. Понимаем, что благодаря переходу в онлайн, некоторая часть людей смогла сохранить свое рабочее место, несмотря на переезд в другой город или за границу.

Портал Work.ua провел опрос . Согласно результатам, ситуация с дистанционной работой в Украине сейчас такова:

44% работодателей не имеют в штате сотрудников, работающих удаленно;

18% работодателей еще не определились с форматом на 2024 год;

17% - упразднили дистанционный формат в этом году;

12% - поддерживают работу своих работников онлайн;

9% - пропагандируют смешанную занятость.

Статистика Work.ua свидетельствует о том, что на работу, где работодатель предлагает дистанционный формат, откликается в 5 раз больше кандидатов.

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Телеканал новин 24 По материалам:

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