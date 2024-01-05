Дистанционное увольнение: как прекратить трудовые отношения с находящимися за рубежом сотрудниками — Finance.ua

Дистанционное увольнение: как прекратить трудовые отношения с находящимися за рубежом сотрудниками Сегодня 14:09 — Личные финансы

Дистанционное увольнение: как прекратить трудовые отношения с находящимися за рубежом сотрудниками

Полномасштабное вторжение российской федерации на территорию Украины повлекло за собой беспрецедентные последствия для каждой сферы жизни украинцев. Не стали исключением и трудовые отношения. Прежде всего большое количество работников находились и продолжают находиться в условиях непосредственной угрозы жизни и здоровью в связи с активными боевыми действиями. Очевидно, что в таких обстоятельствах множество людей были вынуждены покинуть свои дома и места работы для перемещения в более безопасное место. Часть из них стали внутренне перемещенными лицами, а остальные уехали за границу.

Как действовать в случае необходимости прекратить трудовые отношения с находящимися за рубежом работниками — рассказали на robota.ua.

Основания для увольнения

Конечно, сам по себе выезд работника за границу не может быть причиной для увольнения. Более того, процедура и основания увольнения, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины, продолжают действовать и во время военного положения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее — Закон).

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О расторжении трудового договора по инициативе работника, кроме общих условий, предусмотренных статьями 38 и 39 КЗоТ, согласно ст. 4 Закона, работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении, без соблюдения двухнедельного срока. Чтобы воспользоваться такой возможностью, рабочее место работника должно быть расположено в местности, которая, согласно сведениям, периодически публикуемым Минреинтеграцией, является территорией, на которой ведутся боевые действия.

Основания для увольнения по инициативе работодателя:

прогул (ч. 4 ст. 40 КЗоТ);

отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд (п. 8−3 ч. 2 ст. 36 КЗоТ);

невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий (п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗоТ).

Приведенные основания имеют некоторые особенности. Например, для увольнения на основании п. 8−3 ч. 2 ст. 36 КЗоТ обязательно установление двух фактов:

фактическое отсутствие работника на рабочем месте более 4 месяцев;

отсутствие информации у работодателя о причинах такого отсутствия (при этом не имеет значения уважительность или неуважительность причин такого отсутствия).

Также существуют разные мнения относительно правомерности увольнения работника на основании прогула. Прогулом считается отсутствие работника на рабочем месте более трех часов без уважительных причин. Существует позиция, что работника, уехавшего за границу в связи с опасностью, связанной с военными действиями, невозможно уволить за прогул. Это обуславливается тем, что у него есть уважительная причина отсутствия. Такой же позиции придерживается и Гоструда.

Процедура увольнения

В любом случае, в случае наличия оснований для увольнения, необходимо соблюдать установленную законом процедуру, основными этапами которой являются:

составление и отправка заявления об увольнении работником (в случае увольнения по его инициативе);

оформление работодателем приказа об увольнении и ознакомлении с ним работника;

уведомление о начисленных и выплаченных работнику суммах при увольнении и осуществлении надлежащих выплат;

внесение записи в трудовую книжку и возвращение ее работнику.

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