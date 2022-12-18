Спрос есть, но он не массовый: как отключения света повлияли на аренду жилья в Карпатах — Finance.ua
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Спрос есть, но он не массовый: как отключения света повлияли на аренду жилья в Карпатах

Недвижимость
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Спрос есть, но он не массовый: как отключения света повлияли на аренду жилья в Карпатах
Спрос есть, но он не массовый: как отключения света повлияли на аренду жилья в Карпатах
Ажиотаж вокруг загородной недвижимости практически не повлиял на количество желающих арендовать жилье в Карпатах. Местные владельцы объясняют это высокими ценами и неудобствами, под которые не готовы подстраиваться все горожане.
К тому же, как оказалось, 25% жилья в Карпатах до сих пор заняты переселенцами, которые приехали сюда в начале полномасштабного вторжения. Часть хозяев не готова предлагать долгосрочную аренду из-за отключений света, обеспечивающего полноценную жизнедеятельность дома.

Что происходит с арендой жилья в Карпатах

Как рассказывают эксперты из портала Karpaty.info, специализирующегося на туристическом потенциале Карпат, сегодня владельцы боятся брать людей из-за непредвиденных обстоятельств, в частности из-за перебоев со светом. Они считают, что не все горожане смогут легко приспособиться к сельскому зимнему варианту жизни.
Да и сами арендаторы не хотят зимовать без удобств. В запросах, поступающих от потенциальных клиентов, четко прописано требование о наличии автономного отопления, генератора, интернета Starlink.
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«Спрос есть, но он не массовый. Одной из самых популярных публикаций за последнее время в наших соцсетях было предложение проживания в автономном коттедже с твердотопливным котлом (булерьян-камин), постоянным наличием холодной и горячей воды и бесперебойным электрическим питанием (солнечные панели)», — рассказывают в Karpaty.info.
Впрочем, ухудшение погодных условий в Карпатах может влиять даже на хорошо оборудованные автономные дома.

Есть ли спрос на отели

В отелях можно найти скидки до 30%, если заселяться на более чем 3 недели. Затем ожидается новогодний заезд. Уже есть броня на начало января.
В коттеджах кантри-клуба «Тишина» в селе Изки в Закарпатье отопление обеспечивается котлами на дровах, работа которых зависит от электроэнергии.
"В домах есть батареи и теплый пол, дрова успевают прогореть за то время, когда есть электроэнергия, и держат тепло достаточно долго. А на экстремальные случаи, если электроэнергии не будет длительное время (дольше всего не было 17 часов), есть генератор, который сделает работу котла (и отопление соответственно) возможной",— рассказывает владелица гостиницы Анастасия Арье.
В следующем году заведение планирует повышать цены на проживание на 30%. Именно на столько изменился курс валют и подорожало топливо, продукты и хозтовары.

Из-за нерентабельности владельцы консервируют дома на зиму

В связи с отключениями электроснабжения и сложностями с отоплением владельцы усадеб консервируют дома на зиму. Так поступила Оксана Клебан, владелица усадьбы «Дарваев Кут» в селе Старый Мизунь в Ивано-Франковской области.
"Вообще в этом году с туризмом плохо, а сейчас спроса нет, глухой сезон. У нас переселенцы были до мая. На Новый год будет только одна семья гостить",— рассказывает она.
Владелица усадьбы отмечает, что проживание для семьи из 4 человек в доме стоит зимой 1000 гривен в сутки. Во столько же обходится и постоянная работа генератора в день.
Она рассказала, что из трех домов два не будут работать, потому что без света отапливать дровами опасно. Для этого должны работать циркуляционные насосы. Без света можно «сорвать систему», а деревянный домик — сгорит. В то же время домик, который владелица оставила «рабочим», обогревается буржуйкой на дровах.
По материалам:
Телеканал 24
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