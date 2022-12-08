Аренда жилья: как изменилась средняя стоимость однокомнатной квартиры (инфографика) — Finance.ua

Аренда жилья: как изменилась средняя стоимость однокомнатной квартиры (инфографика) Сегодня 13:04 — Личные финансы

Аренда жилья: как изменилась средняя стоимость однокомнатной квартиры (инфографика)

Война кардинально изменила рынок недвижимости в Украине, в частности, рынок аренды жилья. Благодаря волне внутренней миграции спрос на аренду остается высоким с марта.

Весной самым популярным было жилье в относительно спокойных западных регионах, соответственно, цены на квартиры и дома там выросли. В то время как в Киеве и в областях, где шли активные боевые действия, рынок замер. К осени столичный рынок оживился: люди начали возвращаться домой, а также переезжали беженцы из восточных и южных регионов.

Большое влияние на ситуацию с арендой жилья оказывают обстрелы: теперь большим спросом пользуются квартиры на нижних этажах и подальше от военных объектов и критической инфраструктуры. Кроме того, из-за отключения электричества украинцы стали больше интересоваться арендой загородной недвижимости. Журналисты портала «Слово и дело» проанализировали, как с начала года изменилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по Украине (по данным Госстата).

В Киеве в начале года, по данным Госстата, снять однокомнатную квартиру можно было в среднем за 8,5 тыс. грн. С мая цены упали, и по состоянию на октябрь аренда в среднем стоила 7 тыс. 584 грн (-10,9%).

В тыловых западных областях аренда квартир, наоборот, подорожала:

в Закарпатской области средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 86,8% — до 8 тыс. 56 грн;

Ивано-Франковской на 83% — до 4 тыс. 794 грн;

Львовской на 64,5% — до 8 тыс. 963 грн;

Хмельницкой на 58,5% — до 7 тыс. 48 грн;

Ровенской на 9,3% — до 5 тыс. 229 грн;

Черновицкой на 62,5% — до 7 тыс. 71 грн;

Тернопольской на 33,2% — до 4 тыс. 47 грн;

Волынской на 24,2% — до 4 тыс. 996 грн.

Не изменилась с начала года средняя стоимость аренды в Киевской области — около 3 тыс. 8567 грн за однокомнатную квартиру, Сумской области — около 2 тыс. 473 грн, Черниговской области — около 3 тыс. 740 грн.

Подешевела с января аренда квартир во фронтовых Николаевской и Харьковской областях, а также в Одесской области. В Запорожье, несмотря на близость к зоне боевых действий, средняя стоимость аренды выросла на 10,6%.

В Винницкой области средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 27,5%, Житомирской — на 6,2%, Кировоградской — 80,7%, Полтавской — 27,7%, Черкасской — 52,4%.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.