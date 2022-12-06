Цены на новостройки растут. Сколько стоит однокомнатная квартира в разных регионах (инфографика) — Finance.ua

Цены на новостройки растут. Сколько стоит однокомнатная квартира в разных регионах (инфографика) Сегодня 17:03 — Недвижимость

Цены на новостройки растут. Сколько стоит однокомнатная квартира в разных регионах (инфографика)

Рынок новостроек продолжает восстанавливаться: отделы продаж работают, жилье продолжает переход к этапу ввода в эксплуатацию. Средняя стоимость квадратного метра понемногу уходит вверх.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Dom.Ria

По состоянию на конец ноября в Украине зафиксировано 72% работающих отделов продаж новостроек. По сравнению с октябрем общее количество не изменилось.

Проблемы с электроснабжением не оказали существенного влияния на работу отделов продаж, массовое закрытие не зафиксировано.

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В Киеве в течение ноября количество открытых отделов продаж выросло почти на 5%, в то время как в Киевской области вообще не изменилось.

Сейчас больше всего работающих отделов продаж в Тернопольской, Черкасской, Черновицкой и Львовской областях.

Инфографика: Dom.Ria

Готовность жилья

В течение осени в Украине введено в эксплуатацию 96 новостроек, составляющих 152 секции. В Киеве — 14 новостроек и 30 секций. На данный момент от всего количества работающих новостроек в Украине 25,67% — готовое жилье.

В настоящее время в стране строительство приостановлено в 157 новостройках, из них 23 в ноябре, наибольшее количество — в Киевской области.

Инфографика: Dom.Ria

Цена

Средняя цена м² на конец ноября в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 46 425 грн. По сравнению с октябрем произошел рост цены на 2,57%.

Самая низкая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире в Сумской области — 17 739 грн. Если сравнивать стоимость с октябрем, она выросла на 8,7%.

Подорожание на 5,13% в ноябре по сравнению с октябрем произошло в Закарпатской области, там средняя цена за м² в 1-комнатной квартире составляет 39 246 грн.

Во Львовской области зафиксировано небольшое падение цены. В ноябре средняя цена за м² в 1-комнатной квартире составляет 34 309 грн, что на 2,45% меньше, чем в октябре.

Также снижение средней цены за м² в 1-комнатной квартире в Харьковской области. По отношению к октябрю, в ноябре стоимость стала на 13,35% меньше и составляет 34 318 грн.

Инфографика: Dom.Ria

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