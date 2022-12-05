Сколько стоит вторичное жилье в разных регионах Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит вторичное жилье в разных регионах Украины

Личные финансы
95
Сколько стоит вторичное жилье в разных регионах Украины
Сколько стоит вторичное жилье в разных регионах Украины
Спрос на покупку жилья в Украине постепенно восстанавливается. К концу сентября 2022 года количество запросов на квартиры достигло 75 — 80% от довоенных показателей начала года, пишет The Page.
На вторичном рынке квартир в большинстве регионов цены растут по сравнению с показателями весны и лета. Больше всего — на западе как ответ на спрос, который создали переселенцы.
Из-за стагнации рынка недвижимости Одессы, Харькова, Днепра в целом по Украине цены на жилье снизились. С ноября 2021 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Украине в долларовом исчислении просела на 3,6%.
Читайте также
В то же время в Киеве цены выросли на 3,1%, во Львове — на 6%. В Днепре и Одессе цены на вторичном рынке снизились на 1,2% и 4,1% соответственно, говорит руководитель консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

Цены на квартиры на вторичном рынке Украины

Учитывая рост спроса на 1-комнатные и 2-х комнатные квартиры, цены за год на них выросли умеренно. Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской (+38%), Ивано-Франковской (+23%) и Львовской (+19%) областях.
Дороже всего квадратный метр 1-комнатной квартиры в Киеве (1776,69 доллара), Львовской (1239,96 доллара), Закарпатской (1037,96 доллара), Киевской (935,54 доллара) и Винницкой (940,95 доллара) областях.
Самые низкие средние цены предлагают Кировоградская (550,96 доллара) и Сумская (553,79 доллара) области.

Средние цены в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года ($ за кв.м)

1-комнатные квартиры

  • Закарпатская — 1037,96 (38%);
  • Ивано-Франковская — 682,65 (+23%);
  • Львовская — 1239,96 (+19%);
  • Тернопольская — 776,16 (+15%);
  • Житомирская — 763,89 (+12%);
  • Хмельницкая — 745,18 (+11%);
  • Ровенская — 847,53 (+10%);
  • Винницкая — 940,95 (+9%);
  • Киев — 1776,69 (-4%);
  • Киевская — 935,54 (-7%).
Читайте также

2-комнатные квартиры:

  • Закарпатская — 997,72 (+37%);
  • Львовская — 1163,96 (+24%);
  • Ивано-Франковская — 658,48 (+21%);
  • Тернопольская — 735,45 (+14%);
  • Хмельницкая — 682,9 (+11%);
  • Ровенская — 784,2 (+10%);
  • Винницкая — 866 (+10%);
  • Житомирская — 663,27 (+2%);
  • Киев — 1900,14 (колебание менее 1%);
  • Киевская — 856,05 (-6%).

3-комнатные квартиры:

  • Закарпатская — 918,74 (+40%);
  • Винницкая — 835,93 (+35%);
  • Ивано-Франковская — 665,35 (+23%);
  • Ровенская — 751,64 (+19%);
  • Львовская — 1078,03 (+18%);
  • Хмельницкая — 653,97 (+16%);
  • Житомирская — 624,71 (+11%);
  • Тернопольская — 671,8 (+6%);
  • Киев 2039,36-(+5%);
  • Киевская — 785,24 (-2%).
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.