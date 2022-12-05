Сколько стоит вторичное жилье в разных регионах Украины — Finance.ua

Сколько стоит вторичное жилье в разных регионах Украины Сегодня 17:01 — Личные финансы

Сколько стоит вторичное жилье в разных регионах Украины

Спрос на покупку жилья в Украине постепенно восстанавливается. К концу сентября 2022 года количество запросов на квартиры достигло 75 — 80% от довоенных показателей начала года, пишет The Page.

На вторичном рынке квартир в большинстве регионов цены растут по сравнению с показателями весны и лета. Больше всего — на западе как ответ на спрос, который создали переселенцы.

Из-за стагнации рынка недвижимости Одессы, Харькова, Днепра в целом по Украине цены на жилье снизились. С ноября 2021 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Украине в долларовом исчислении просела на 3,6%.

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В то же время в Киеве цены выросли на 3,1%, во Львове — на 6%. В Днепре и Одессе цены на вторичном рынке снизились на 1,2% и 4,1% соответственно, говорит руководитель консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

Цены на квартиры на вторичном рынке Украины

Учитывая рост спроса на 1-комнатные и 2-х комнатные квартиры, цены за год на них выросли умеренно. Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской (+38%), Ивано-Франковской (+23%) и Львовской (+19%) областях.

Дороже всего квадратный метр 1-комнатной квартиры в Киеве (1776,69 доллара), Львовской (1239,96 доллара), Закарпатской (1037,96 доллара), Киевской (935,54 доллара) и Винницкой (940,95 доллара) областях.

Самые низкие средние цены предлагают Кировоградская (550,96 доллара) и Сумская (553,79 доллара) области.

Средние цены в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года ($ за кв.м)

1-комнатные квартиры

Закарпатская — 1037,96 (38%);

Ивано-Франковская — 682,65 (+23%);

Львовская — 1239,96 (+19%);

Тернопольская — 776,16 (+15%);

Житомирская — 763,89 (+12%);

Хмельницкая — 745,18 (+11%);

Ровенская — 847,53 (+10%);

Винницкая — 940,95 (+9%);

Киев — 1776,69 (-4%);

Киевская — 935,54 (-7%).

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2-комнатные квартиры:

Закарпатская — 997,72 (+37%);

Львовская — 1163,96 (+24%);

Ивано-Франковская — 658,48 (+21%);

Тернопольская — 735,45 (+14%);

Хмельницкая — 682,9 (+11%);

Ровенская — 784,2 (+10%);

Винницкая — 866 (+10%);

Житомирская — 663,27 (+2%);

Киев — 1900,14 (колебание менее 1%);

Киевская — 856,05 (-6%).

3-комнатные квартиры:

Закарпатская — 918,74 (+40%);

Винницкая — 835,93 (+35%);

Ивано-Франковская — 665,35 (+23%);

Ровенская — 751,64 (+19%);

Львовская — 1078,03 (+18%);

Хмельницкая — 653,97 (+16%);

Житомирская — 624,71 (+11%);

Тернопольская — 671,8 (+6%);

Киев 2039,36-(+5%);

Киевская — 785,24 (-2%).

Телеканал 24 По материалам:

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