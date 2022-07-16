Справка о зарплате в период войны: может ли работодатель отказаться выдавать — Finance.ua

Справка о зарплате в период войны: может ли работодатель отказаться выдавать
Может ли работодатель отказать работнику в предоставлении справки о работе и зарплате в период военного положения.
Об этом рассказали в ГУ Гоструда в Днепровском регионе.
Специалисты управления указывают, что работодатель не может отказать.
Ведь ст. 49 КЗоТ обязывает работодателя выдать работнику по его требованию справку о его работе на данном предприятии, в учреждении, организации с указанием специальности, квалификации, должности, времени работы и размера зарплаты.
Напомним, на период действия военного положения некоторые нормы коллективного договора по инициативе работодателя могут изменяться. В настоящее время заработная плата, доплаты и премии регулируются действующим законодательством и коллективным контрактом.
Справка Finance.ua:
- внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) имеет право трудоустроиться на другом предприятии, если не уволено с предыдущего места работы;
- украинцам разрешили во время войны забирать у работодателя трудовые книжки и хранить их самостоятельно. Обычно трудовые книжки выдают только в случае увольнения. Теперь для этого достаточно в письменном виде обратиться к работодателю.
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