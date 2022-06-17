Spotify замедлит наем на 25% — Finance.ua

Spotify замедлит наем на 25%

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Spotify замедлит наем на 25%

Spotify Technology SA замедлит наем на 25% — это еще один признак того, как опасения рецессии влияют на экономику.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам гендиректора аудиосервиса Дэниела Эка, Spotify на четверть сократит общий наем.

В ближайшие месяцы компания продолжит наращивать штат, но скорректирует свои планы с учетом макроэкономических факторов.

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Отмечается, что Spotify уже много лет активно нанимает работников, наняв более 2000 сотрудников в период с 2019 по 2021 год — всего в компании на конец прошлого года работали 6617 специалистов.

«Инфляция и повышение процентных ставок привели к росту обеспокоенности корпоративного мира по поводу экономического спада. S&P 500 упал более чем на 20% в этом году, а технологические акции, такие как Spotify, пострадали особенно сильно. В этом году акции компании упали более чем на 50%» , — напоминает Bloomberg.

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