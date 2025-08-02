ТОП-6 лучших водонепроницаемых телефонов 2025 года — Finance.ua

ТОП-6 лучших водонепроницаемых телефонов 2025 года
В прошлом водонепроницаемые устройства были громоздкими монстрами, завернутыми в огромные громоздкие пластиковые корпуса.
В настоящее время любое устройство с классом защиты IP67 или IP68 означает, что телефон можно погружать в воду разной глубины на срок до 30 минут, хотя некоторые модели выходят за пределы минимальной глубины.
Флагманские iPhone — очень хороший пример, поскольку рекламируются как такие, что выдерживают более длительные погружения, несмотря на то, что у них такой же класс защиты IP, как и у их конкурентов.
Эксперты портала Tom’s Guide составили ТОП-6 самых лучших смартфонов с защитой от воды, которые можно купить летом 2025 года.
- На первом месте iPhone 16 Pro Max, степень защиты IP68. Его можно использовать на глубине до 6 метров в течение получаса.
- Google Pixel 9a на второй строчке, как лучший недорогой смартфон на Android с влагозащитой. Но на такую глубину, как iPhone, погружать его не стоит. Указано, что аппарат способен выдержать 30 минут под водой на глубине 1,5 метра.
- Обычный iPhone 16 способен работать на той же глубине, что и премиальная модель, но при этом стоит гораздо дешевле. iPhone 15 тоже в топе, если хочется сэкономить еще больше.
- Samsung Galaxy S25 Ultra является самым лучшим флагманским смартфоном Android с должным уровнем защиты от проникновения воды. Согласно спецификациям он способен выдерживать погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут.
- Замыкает топ-6 Pixel 9, он предлагает флагманскую водонепроницаемость по отличной цене. Этот гуглофон может выдержать 30 минут на глубине 1 метр.
Рейтинг IP не делает телефон полностью защищенным от повреждения водой. Но определенная защита лучше, чем ничего, и каждое устройство в этом списке имеет рейтинг IP.
Этот рейтинг описывает уровень защиты от проникновения, где первая цифра касается защиты от пыли, а вторая — защиты от проникновения воды.
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