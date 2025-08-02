ТОП-6 лучших водонепроницаемых телефонов 2025 года — Finance.ua

ТОП-6 лучших водонепроницаемых телефонов 2025 года 02.08.2025, 02:29 — Фондовый рынок

ТОП-6 лучших водонепроницаемых телефонов 2025 года

В прошлом водонепроницаемые устройства были громоздкими монстрами, завернутыми в огромные громоздкие пластиковые корпуса.

В настоящее время любое устройство с классом защиты IP67 или IP68 означает, что телефон можно погружать в воду разной глубины на срок до 30 минут, хотя некоторые модели выходят за пределы минимальной глубины.

Флагманские iPhone — очень хороший пример, поскольку рекламируются как такие, что выдерживают более длительные погружения, несмотря на то, что у них такой же класс защиты IP, как и у их конкурентов.

Эксперты портала Tom’s Guide составили ТОП-6 самых лучших смартфонов с защитой от воды, которые можно купить летом 2025 года.

На первом месте iPhone 16 Pro Max, степень защиты IP68. Его можно использовать на глубине до 6 метров в течение получаса.

iPhone 16 Pro Max, степень защиты IP68. Его можно использовать на глубине до 6 метров в течение получаса. Google Pixel 9a на второй строчке , как лучший недорогой смартфон на Android с влагозащитой. Но на такую глубину, как iPhone, погружать его не стоит. Указано, что аппарат способен выдержать 30 минут под водой на глубине 1,5 метра.

, как лучший недорогой смартфон на Android с влагозащитой. Но на такую глубину, как iPhone, погружать его не стоит. Указано, что аппарат способен выдержать 30 минут под водой на глубине 1,5 метра. Обычный iPhone 16 способен работать на той же глубине, что и премиальная модель, но при этом стоит гораздо дешевле. iPhone 15 тоже в топе, если хочется сэкономить еще больше.

способен работать на той же глубине, что и премиальная модель, но при этом стоит гораздо дешевле. iPhone 15 тоже в топе, если хочется сэкономить еще больше. Samsung Galaxy S25 Ultra является самым лучшим флагманским смартфоном Android с должным уровнем защиты от проникновения воды. Согласно спецификациям он способен выдерживать погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут.

Ultra является самым лучшим флагманским смартфоном Android с должным уровнем защиты от проникновения воды. Согласно спецификациям он способен выдерживать погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. Замыкает топ-6 Pixel 9, он предлагает флагманскую водонепроницаемость по отличной цене. Этот гуглофон может выдержать 30 минут на глубине 1 метр.

Рейтинг IP не делает телефон полностью защищенным от повреждения водой. Но определенная защита лучше, чем ничего, и каждое устройство в этом списке имеет рейтинг IP.

Этот рейтинг описывает уровень защиты от проникновения, где первая цифра касается защиты от пыли, а вторая — защиты от проникновения воды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.