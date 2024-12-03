Спортбазу Медведчука оценили в 757 миллионов гривен — Finance.ua

Спортбазу Медведчука оценили в 757 миллионов гривен Сегодня 05:25 — Фондовый рынок

Спортбазу Медведчука оценили в 757 миллионов гривен

Спортивную базу экс-депутата Виктора Медведчука, перестроенную под частную дачу, оценили в 757 318 170 гривен.

Об этом сообщили в АРМА.

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Эта база расположена в городе Украинка Обуховского района Киевской области, среди хвойного леса, прямо на берегу реки Стугна.

Также на территории объекта есть площадка для вертолета, специальное место для парковки яхты, бассейн и гостевой дом.

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После подготовки документации АРМА объявит конкурс на отбор управляющего этой спортивной базы. Все желающие смогут принять участие и сразиться за возможность управлять этим активом.

После обмена бывшего народного депутата Виктора Медведчука в россию его конфискованное имущество активно распродает АРМА. На аукционах уже продана коллекция дорогих часов, автомобиль Maybach, квадроциклы, багги и часть картин из коллекции Медведчука.

hromadske По материалам:

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