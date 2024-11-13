Первые арестованные картины Медведчука продали за 317 тысяч гривен — Finance.ua

Первые арестованные картины Медведчука продали за 317 тысяч гривен Вчера 18:30 — Казна и Политика

Первые арестованные картины Медведчука продали за 317 тысяч гривен

На торгах были проданы первые арестованные картины экс-депутата Виктора Медведчука. Деньги с продажи пойдут на военные облигации.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Первые 16 картин из коллекции Медведчука продали через Прозорро. Продажи почти за 317 тысяч гривен, которые пойдут «на экономику и военные облигации». Дороже всего с молотка ушел «Сельский пейзаж с рекой» — за 76 тысяч гривен.

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«Среди реализованных лотов не было знаменитого портрета Медведчука и „медвежат в сосновом лесу“, которые так заинтересовали журналистов и общество. Но уверена, что скоро мы все узнаем, сколько их реализация принесла государству средств. Ведь с сегодняшнего дня каждый день будет реализовываться часть картин. Следующие 19 — уже завтра», — сообщила Дума.

Торгов ждут еще 120 картин. 149 из 285 арестованных картин Медведчука признали культурным наследием Украины. Эти работы планировали передать украинским музеям, однако в Раде не прошел соответствующий законопроект.

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Ранее АРМА распродала другие арестованные активы Медведчука — коллекцию дорогих часов, автомобиль Maybach, квадроциклы и баги.

hromadske По материалам:

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