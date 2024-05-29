Специалисты создали «вечные» солнечные батареи, которые изменят мир: как они работают — Finance.ua

Специалисты создали «вечные» солнечные батареи, которые изменят мир: как они работают Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Шведская компания Exeger разработала новое поколение сверхпрочных и гибких солнечных батарей, способных собирать энергию от любого источника света — даже от свечи. Это означает, что устройства с такими батареями никогда не потребуют зарядки.

Об этом сообщает The Independent

Шесть секунд на фабрике на северной окраине Стокгольма сверхтайная типография изготавливает листки стоимостью тысячи евро за единицу. Каждый из них содержит 108 миниатюрных солнечных элементов, которые в скором времени найдут свой путь к обычным гаджетам — от клавиатур до наушников — что кардинально изменит наше отношение к технологиям.

Швеция может показаться маловероятным местом для солнечной революции, но нехватка света в зимние месяцы была одной из причин для соучредителя компании Exeger Джованни Фили смотреть на Солнце как на единственный источник энергии для фотоэлектрических элементов. Прорывная технология компании может собирать электроэнергию практически из любого источника света — от прямого солнечного света до свечей. Возможно, даже генерировать заряд от лунного света, хотя потребуется определенное время, чтобы он принес большую пользу.

«Подобно водорослям на дне океана, куда почти не попадает свет, мы можем эффективно использовать очень мало фотонов», — рассказал Фили.

Футболка, которую он носит, описывает технологию компании как «меняющую мир», и способную одновременно удовлетворить глобальную потребность в энергии и некоторые из крупнейших экологических проблем планеты.

Внутренние солнечные панели существуют десятилетиями. Но последняя инновация стала результатом открытия, сделанного в 1988 году в отношении солнечных элементов, чувствительных к красителю (DSSC). Пара ученых из Калифорнийского университета в Беркли изобрели недорогой высокоэффективный элемент, являвшийся одновременно полугибким и полупрозрачным, что предложило путь для коммерческого развития технологии.

Чуть более 20 лет спустя Фили и соучредитель Exeger Генрик Линдстрем разработали новый материал для электродов, который обеспечивал в 1000 раз лучшую проводимость. Этот прорыв лег в основу их элементов Powerfoyle, производимых сейчас в коммерческих масштабах.

На что способны солнечные батареи Powerfoyle Exeger

Солнечные батареи Powerfoyle Exeger предлагают радикальный отход от традиционных стеклянных панелей, устраняя потребность в заметных для глаза серебристых линиях, служащих проводниками. Новые батареи также не чувствительны к частичному затенению, которое резко снижает эффективность фотоэлектрических панелей.

Запатентованный материал, похожий на кожу, даже может превратиться почти в любой материал, чтобы обеспечить безупречную интеграцию в огромный ассортимент продуктов. В то же время материал остается водо- и пыленепроницаемым, а также ударопрочным.

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«Он работает при любых условиях освещения, он прочнее, чем любой другой солнечный элемент в мире, его легко изготовить, и он может имитировать любую поверхность — кожу, углеродное волокно, дерево, матовую сталь. Это также красиво. Итак, мы можем интегрировать продукты, которые уже продаются миллиардами единиц в год», — рассказал соучредитель Exeger.

Мощности завода Exeger в Стокгольме позволяют производить 2,5 млн кв. м солнечных батарей каждый год. Это делает его самым крупным заводом такого типа в Европе.

Солнечные батареи Powerfoyle уже нашли свой путь к семи готовым продуктам, включая наушники, беспроводные динамики и велосипедный шлем, еще шесть были анонсированы. Клиентами стали Adidas, Phillips и 3M, хотя, по слухам, компания также ведет переговоры с LogiTech и Apple.

ТСН По материалам:

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