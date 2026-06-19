SpaceX заявила, что новые правила ЕС могут ухудшить спутниковую связь в Украине Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Предложенные правила могут оставить европейских пользователей без современных сервисов прямой спутниковой связи.

SpaceX заявила, что предложение Европейского Союза ограничить доступ иностранных компаний к части спутникового спектра может ухудшить связь в Украине, где сеть Starlink стала одним из ключевых инструментов коммуникации после начала полномасштабного вторжения россии.

Как сообщает Financial Times, компания направила европейским чиновникам документ с критикой инициативы Еврокомиссии.

Позиция SpaceX

В SpaceX утверждают, что предложенные правила могут оставить европейских пользователей без современных сервисов прямой спутниковой связи со смартфонами или создать проблемы с помехами для существующих сетей.

«Предложение создает значительную вероятность того, что европейцы останутся без сервисов direct-to-device или что новые европейские операторы создадут глобальные проблемы с интерференцией, включая экстренные службы, такие как те, что работают в Украине», — отметила компания.

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Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра в диапазоне 2 ГГц для европейских спутниковых операторов. Речь идет о частотах, используемых для технологии direct-to-device, позволяющей смартфонам подключаться к спутникам без специального оборудования.

В настоящее время этот спектр используют американские компании Viasat и EchoStar. В SpaceX считают, что новые правила фактически предпочитают компании по стране регистрации, а не по техническим или экономическим критериям.

Что говорят в Еврокомиссии

Еврокомиссар по технологиям Генна Вирккунен ранее объясняла, что инициатива призвана усилить европейские возможности в сфере спутниковой связи. В то же время она отмечала, что ЕС остается открытым для международных компаний в других частях спектра.

По данным FT, часть европейских чиновников также рассматривали новые правила как способ ограничить влияние Starlink и других неевропейских операторов на рынке спутниковой связи.

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Еще в марте глава Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр предупреждал, что Вашингтон может ответить зеркальными ограничениями, если ЕС будет отдавать предпочтение собственным спутниковым операторам.

Предложение Еврокомиссии должны согласовать страны-члены ЕС и Европейский парламент. По информации FT, SpaceX надеется повлиять на окончательную редакцию документа в ходе дальнейших переговоров.

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