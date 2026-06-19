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SpaceX заявила, что новые правила ЕС могут ухудшить спутниковую связь в Украине

Технологии&Авто
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Предложенные правила могут оставить европейских пользователей без современных сервисов прямой спутниковой связи.
Предложенные правила могут оставить европейских пользователей без современных сервисов прямой спутниковой связи.
SpaceX заявила, что предложение Европейского Союза ограничить доступ иностранных компаний к части спутникового спектра может ухудшить связь в Украине, где сеть Starlink стала одним из ключевых инструментов коммуникации после начала полномасштабного вторжения россии.
Как сообщает Financial Times, компания направила европейским чиновникам документ с критикой инициативы Еврокомиссии.

Позиция SpaceX

В SpaceX утверждают, что предложенные правила могут оставить европейских пользователей без современных сервисов прямой спутниковой связи со смартфонами или создать проблемы с помехами для существующих сетей.
«Предложение создает значительную вероятность того, что европейцы останутся без сервисов direct-to-device или что новые европейские операторы создадут глобальные проблемы с интерференцией, включая экстренные службы, такие как те, что работают в Украине», — отметила компания.
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Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра в диапазоне 2 ГГц для европейских спутниковых операторов. Речь идет о частотах, используемых для технологии direct-to-device, позволяющей смартфонам подключаться к спутникам без специального оборудования.
В настоящее время этот спектр используют американские компании Viasat и EchoStar. В SpaceX считают, что новые правила фактически предпочитают компании по стране регистрации, а не по техническим или экономическим критериям.

Что говорят в Еврокомиссии

Еврокомиссар по технологиям Генна Вирккунен ранее объясняла, что инициатива призвана усилить европейские возможности в сфере спутниковой связи. В то же время она отмечала, что ЕС остается открытым для международных компаний в других частях спектра.
По данным FT, часть европейских чиновников также рассматривали новые правила как способ ограничить влияние Starlink и других неевропейских операторов на рынке спутниковой связи.
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Еще в марте глава Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр предупреждал, что Вашингтон может ответить зеркальными ограничениями, если ЕС будет отдавать предпочтение собственным спутниковым операторам.
Предложение Еврокомиссии должны согласовать страны-члены ЕС и Европейский парламент. По информации FT, SpaceX надеется повлиять на окончательную редакцию документа в ходе дальнейших переговоров.
По материалам:
mezha.media
SpaceXЕСStarlink
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