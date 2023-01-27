SpaceX запустила рекордное для Falcon 9 количество спутников Starlink — Finance.ua

SpaceX запустила рекордное для Falcon 9 количество спутников Starlink Сегодня 22:30 — Технологии&Авто

SpaceX запустила рекордное для Falcon 9 количество спутников Starlink

Компания SpaceX отметилась очередной рекордной миссией — ракета Falcon 9 вывела на орбиту самый тяжелый для себя груз, доставив в космос сразу 56 новых спутников Starlink. Примечателен и тот факт, что для задействованного в пуске первой ступени это был уже девятый полет.

Об этом пишет space.com

До этого восемь раз примененная Falcon 9 доставляла в космос различные грузы, включая перевозку экипажей астронавтов на МКС в рамках миссий Crew-3 и Crew-4, состоявшихся в ноябре 2021 года и апреле 2022 года соответственно. Также повторно использовался обтекатель, прикрывающий верх ракеты с грузом спутников.

По данным SpaceX, вместе 56 спутников Starlink 2.0 весят 17,4 тонны. Ракета стартовала с мыса Канаверал.

Первая ступень отделилась примерно через 2 минуты 30 секунд после взлета и начала контролируемое возвращение на Землю. Через 8 минут 40 секунд после взлета она уже совершила посадку на автономный корабль Just Read the Instructions у побережья Флориды.

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Две половины главного обтекателя (примечательно, что для первой половины это был пятый полет, а для второй — шестой) упали в Атлантический океан, их выловят и используют в новых полетах. Через 55 минут после старта SpaceX подтвердила, что спутники успешно выведены на орбиту.

Запуск добавит очередную порцию спутников в гигантскую группировку Starlink, обеспечивающую широкополосным интернетом пользователей во многих регионах мира.

Группировка уже включает более 3400 рабочих объектов, и их количество будет только расти. Известно, что основатель и глава компании Илон Маск уже получил разрешение на запуск 7500 спутников Starlink и подал заявку на вывод в космос еще 30 тысяч.

Состоявшийся во вторник запуск стал уже шестым для SpaceX в 2023 году и 205-м для компании. Если последняя сможет сохранить темп, заданный в январе, то побьет абсолютный рекорд 2022 года — тогда она совершила 61 запуск, далеко опередив все государственные и частные структуры.

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