SpaceX успешно запустила первую в истории частную миссию по исследованию космоса — Finance.ua

SpaceX успешно запустила первую в истории частную миссию по исследованию космоса Сегодня 21:35 — Технологии&Авто

SpaceX успешно запустила первую в истории частную миссию по исследованию космоса

Компания SpaceX успешно запустила первую частную миссию Polaris Dawn 10 сентября 2024 из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Эта миссия ставит своей целью осуществить первый в мире коммерческий выход в открытый космос.

Команда из четырех астронавтов на борту Crew Dragon будет находиться на орбите пять дней, во время которых будет проведено более 40 научных экспериментов, в том числе тестирование новых скафандров для открытого космоса. Миссия также направлена ​​на проверку технологий для будущих миссий на Луну и Марс.

Polaris Dawn является частью глобальной программы частных космических полетов, активно развивающейся благодаря SpaceX. Руководителем миссии стал опытный астронавт Джаред Айзекман, известный своим участием в миссии Inspiration4 в 2021 году. Он и команда будут испытывать новые технологии, которые могут использоваться во время полетов на другие планеты. Выход в открытый космос станет историческим моментом для частной космической индустрии, показывая, что такие миссии могут стать доступнее.

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Polaris Dawn также делает акцент на научных исследованиях, среди которых изучение влияния микрогравитации на человеческий организм, что важно для долговременных космических миссий. Миссия является частью амбициозных планов SpaceX по поводу дальнейших экспедиций в глубокий космос. Компания планирует использовать полученные данные для подготовки к предстоящим полетам на Марс.

SpaceX продолжает работать в космической отрасли, однако компания столкнулась с определенными препятствиями после аварии ракеты Falcon 9, что привело к временному запрету на выполнение миссий. Несмотря на это, SpaceX продолжает производить новые запуски.

noworries По материалам:

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