SpaceX отправила в космос очередную партию из 23 спутников Starlink — Finance.ua

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SpaceX отправила в космос очередную партию из 23 спутников Starlink

Технологии&Авто
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SpaceX отправила в космос очередную партию из 23 спутников Starlink
SpaceX отправила в космос очередную партию из 23 спутников Starlink
Американская компания SpaceX в понедельник, 28 апреля, вывела на орбиту очередную партию из 23 интернет-спутников Starlink.
Об этом сообщает Space.com.
В компании заявили, что эта миссия стала уже 250-й, когда SpaceX отправила партию спутников Starlink в космос.
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками на борту был произведен с космодрома в штате Флорида в 04.09 по киевскому времени.
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Приблизительно через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, вертикально приземлившись, как и было запланировано.
Она совершила посадку на беспилотное судно Just Read the Instructions компании SpaceX в Атлантическом океане.
Вторая ступень ракеты тоже справилась со своей задачей. Она развернула 23 спутника Starlink на низкой околоземной орбите примерно через час после запуска.
Запуск в понедельник стал 48-м полетом Falcon 9 в 2025 году и 31-м, посвященным созданию мегасозвездия Starlink. Эта сеть сейчас уже состоит из более чем 7 200 активных спутников.
Первый запуск миссии Starlink прошел в мае 2019 года.
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По материалам:
Укрінформ
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