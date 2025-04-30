SpaceX отправила в космос очередную партию из 23 спутников Starlink — Finance.ua

SpaceX отправила в космос очередную партию из 23 спутников Starlink Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

SpaceX отправила в космос очередную партию из 23 спутников Starlink

Американская компания SpaceX в понедельник, 28 апреля, вывела на орбиту очередную партию из 23 интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщает Space.com.

В компании заявили, что эта миссия стала уже 250-й, когда SpaceX отправила партию спутников Starlink в космос.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками на борту был произведен с космодрома в штате Флорида в 04.09 по киевскому времени.

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Приблизительно через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, вертикально приземлившись, как и было запланировано.

Она совершила посадку на беспилотное судно Just Read the Instructions компании SpaceX в Атлантическом океане.

Вторая ступень ракеты тоже справилась со своей задачей. Она развернула 23 спутника Starlink на низкой околоземной орбите примерно через час после запуска.

Запуск в понедельник стал 48-м полетом Falcon 9 в 2025 году и 31-м, посвященным созданию мегасозвездия Starlink. Эта сеть сейчас уже состоит из более чем 7 200 активных спутников.

Первый запуск миссии Starlink прошел в мае 2019 года.

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Укрінформ По материалам:

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