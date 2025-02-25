SpaceX достигла отметки в 8000 запущенных спутников Starlink — Finance.ua

SpaceX достигла отметки в 8000 запущенных спутников Starlink Сегодня 01:49 — Технологии&Авто

SpaceX успешно произвела запуск новой партии спутников Starlink из калифорнийского космодрома. 24 февраля ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink V2 Mini в рамках миссии Starlink 15−1.

Об этом сообщает портал Space Flight Now.

Благодаря этому запуску общее количество спутников Starlink, размещенных на низкой околоземной орбите, превысило 8000 единиц. По информации астронома и специалиста по отслеживанию орбитальных объектов Джонатана МакДауэлла, только в 2025 году SpaceX уже отправила в космос 376 спутников Starlink. На 21 февраля в его базе данных насчитывалось 7078 активных спутников Starlink на орбите.

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Для миссии использовали первую ступень ракеты Falcon 9 с бортовым номером B1082, совершившей свой одиннадцатый полет. Ранее эта степень участвовала в запусках миссии USSF-62, выводе спутников OneWeb и восьми предыдущих партий Starlink.

Испанская фирма PLD Space объявила о намерении запустить свою ракету Miura 5 по космодрому в Омане в 2027 году. Эта информация появилась после заключения договора с космодромом Etlaq Spaceport.

Илон Маск объявил дату восьмого тестового запуска ракеты Starship — он запланирован на 28 февраля в 17:30 по местному времени в США (1 марта в 1:30 по украинскому времени).

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