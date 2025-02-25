SpaceX достигла отметки в 8000 запущенных спутников Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX достигла отметки в 8000 запущенных спутников Starlink

Технологии&Авто
8
SpaceX успешно произвела запуск новой партии спутников Starlink из калифорнийского космодрома. 24 февраля ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink V2 Mini в рамках миссии Starlink 15−1.
Об этом сообщает портал Space Flight Now.
Благодаря этому запуску общее количество спутников Starlink, размещенных на низкой околоземной орбите, превысило 8000 единиц. По информации астронома и специалиста по отслеживанию орбитальных объектов Джонатана МакДауэлла, только в 2025 году SpaceX уже отправила в космос 376 спутников Starlink. На 21 февраля в его базе данных насчитывалось 7078 активных спутников Starlink на орбите.
Читайте также
Для миссии использовали первую ступень ракеты Falcon 9 с бортовым номером B1082, совершившей свой одиннадцатый полет. Ранее эта степень участвовала в запусках миссии USSF-62, выводе спутников OneWeb и восьми предыдущих партий Starlink.
Испанская фирма PLD Space объявила о намерении запустить свою ракету Miura 5 по космодрому в Омане в 2027 году. Эта информация появилась после заключения договора с космодромом Etlaq Spaceport.
Илон Маск объявил дату восьмого тестового запуска ракеты Starship — он запланирован на 28 февраля в 17:30 по местному времени в США (1 марта в 1:30 по украинскому времени).
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.