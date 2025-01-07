Италия планирует соглашение со SpaceX на $1,6 миллиарда — Finance.ua

Италия планирует соглашение со SpaceX на $1,6 миллиарда 07.01.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Италия планирует соглашение со SpaceX на $1,6 миллиарда

Италия находится на завершающей стадии переговоров с компанией SpaceX Илона Маска по заключению соглашения о предоставлении безопасных телекоммуникаций правительству страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Обсуждения продолжаются, и окончательное соглашение по пятилетнему контракту еще не подписано, отмечают источники. Проект уже получил одобрение итальянских спецслужб и Министерства обороны Италии.

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«В понедельник правительство Италии подтвердило, что идут переговоры, но отметило, что соглашения пока нет. Переговоры со SpaceX являются частью обычной работы правительства», — говорится в заявлении.

Переговоры, ранее приостановленные, сдвинулись с места после визита премьер-министра Италии Джорджии Мелони к избранному президенту США Дональду Трампу во Флориде в субботу. Правительство Италии заявило, что во время встречи этот вопрос не обсуждался.

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Итальянские чиновники ведут переговоры о соглашении стоимостью $1,6 миллиарда, которое должно обеспечить страну полным спектром высокозащищенных услуг шифрования для используемой правительством телефонной и интернет-связи, сообщили источники.

План также предусматривает услуги связи для итальянской армии в Средиземноморском регионе, а также запуск услуг спутниковой связи с прямым доступом к мобильным телефонам в случае чрезвычайных ситуаций, таких как террористические атаки или стихийные бедствия.

Возможное соглашение находится на рассмотрении с середины 2023 года. Однако оно вызывает сопротивление среди некоторых итальянских чиновников, обеспокоенных тем, что эти услуги могут уменьшить роль местных операторов связи.

ElitExpert По материалам:

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