Италия планирует соглашение со SpaceX на $1,6 миллиарда — Finance.ua
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Италия планирует соглашение со SpaceX на $1,6 миллиарда

Технологии&Авто
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Италия планирует соглашение со SpaceX на $1,6 миллиарда
Италия планирует соглашение со SpaceX на $1,6 миллиарда
Италия находится на завершающей стадии переговоров с компанией SpaceX Илона Маска по заключению соглашения о предоставлении безопасных телекоммуникаций правительству страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Обсуждения продолжаются, и окончательное соглашение по пятилетнему контракту еще не подписано, отмечают источники. Проект уже получил одобрение итальянских спецслужб и Министерства обороны Италии.
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«В понедельник правительство Италии подтвердило, что идут переговоры, но отметило, что соглашения пока нет. Переговоры со SpaceX являются частью обычной работы правительства», — говорится в заявлении.
Переговоры, ранее приостановленные, сдвинулись с места после визита премьер-министра Италии Джорджии Мелони к избранному президенту США Дональду Трампу во Флориде в субботу. Правительство Италии заявило, что во время встречи этот вопрос не обсуждался.
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Итальянские чиновники ведут переговоры о соглашении стоимостью $1,6 миллиарда, которое должно обеспечить страну полным спектром высокозащищенных услуг шифрования для используемой правительством телефонной и интернет-связи, сообщили источники.
План также предусматривает услуги связи для итальянской армии в Средиземноморском регионе, а также запуск услуг спутниковой связи с прямым доступом к мобильным телефонам в случае чрезвычайных ситуаций, таких как террористические атаки или стихийные бедствия.
Возможное соглашение находится на рассмотрении с середины 2023 года. Однако оно вызывает сопротивление среди некоторых итальянских чиновников, обеспокоенных тем, что эти услуги могут уменьшить роль местных операторов связи.
По материалам:
ElitExpert
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