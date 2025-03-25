SpaceX Илона Маска рассчитывает на миллиардные соглашения с правительством США — NYT 25.03.2025, 00:23 — Фондовый рынок

SpaceX Илона Маска рассчитывает на миллиардные соглашения с правительством США — NYT

Космическая компания Илона Маска SpaceX, уже сотрудничающая с Пентагоном и другими государственными структурами, планирует еще больше укрепить свои позиции. Компания стремится заключить новые многомиллиардные контракты с правительством США, отчасти благодаря соратникам Маска, которые заняли государственные должности.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Еще до прихода Трампа к власти и назначения Маска на должность в Белом доме SpaceX была среди крупнейших подрядчиков США, заключив в 2024 году 344 контракта на $3,8 млрд.

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Однако сейчас возникает конфликт интересов, а механизмы контроля за злоупотреблениями ослабевают из-за увольнения ответственных чиновников или сокращения финансирования их ведомств, пишет издание.

Так, Федеральное управление гражданской авиации, где временно работают сотрудники SpaceX, позволило увеличить количество запусков ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал с 50 до 120 в год. Проект Starlink добивается расширения радиочастотного спектра для усиления сигнала спутников, получив поддержку нового главы FCC Брендана Карра.

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В Пентагоне продвижением кораблей Starship занимается экс-советник SpaceX Гэри Генри. Одним из перспективных проектов является создание оборонной системы «Золотой купол» — аналога израильского «Железного купола» стоимостью $100 млрд ежегодно. SpaceX уже играет ключевую роль для военных, а возможная орбитальная система ПРО еще больше повысит затраты на запуски и спутники, предлагаемые компанией.

Значительные доходы SpaceX получает от NASA — за последние 10 лет агентство выделило $13 млрд. В феврале заключен контракт на $100 млн для запуска телескопа по выявлению астероидов. Новым главой NASA может стать миллиардер Джаред Айзекман, ранее финансировавший полеты на кораблях SpaceX и чья компания Shift4 Payments имела долю в SpaceX, хотя он обещает прекратить финансовые связи.

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Экс-сотрудники NASA прогнозируют, что Айзекман будет реформировать программу Artemis. В настоящее время ключевой контракт на ракеты принадлежит Boeing, которая задерживает сроки и превышает бюджет. Ожидается, что NASA постепенно перейдет на SpaceX и Blue Origin. К тому же старшим советником NASA уже является давний сотрудник SpaceX Майкл Альтенхофен, отмечает NYT.

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