Компании, сохраняющие присутствие в россии, также несут убытки. Французский энергетический гигант TotalEnergies SE списал в апреле $4,1 млрд стоимости своих запасов природного газа, ссылаясь на влияние западных санкций против россии.
Финансовые рынки «награждают компании за то, что они покидают россию», показало недавнее исследование Йельской школы менеджмента. Исследователи пришли к выводу, что рост стоимости акций после заявления о выходе из россии «намного превысил одномоментное обесценивание компании из-за списания российских активов».