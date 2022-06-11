Совокупный ущерб корпораций от выхода с российского рынка превышает $59 млрд — WSJ

Сегодня 15:48 — Фондовый рынок

Совокупный ущерб корпораций от выхода с российского рынка превышает $59 млрд — WSJ

Глобальные компании понесли убытки в размере более $59 млрд после того, как начали процесс выхода с российского рынка и списания активов.

Списание российских активов коснулось компаний из ряда отраслей: от банков и пивоварен до производителей, розничных торговцев, ресторанов и судоходных компаний.

Сеть быстрого питания McDonald’s ожидает зафиксировать расходы в размере от $1,2 до $1,4 млрд после того, как согласится продать свои российские рестораны местному лицензиату.

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Exxon Mobil Corp. получила $3,4 млрд убытков после прекращения деятельности в нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке россии.

Пивоварня InBev SA получила $1,1 млрд убытков после того, как решила продать свою долю в российском предприятии.

Некоторые компании списывают активы, застрявшие в россии. Ирландская компания по лизингу самолетов AerCap Holdings NV списала более 100 самолетов на $2,7 млрд, застрявших в рф.

Компании, сохраняющие присутствие в россии, также несут убытки. Французский энергетический гигант TotalEnergies SE списал в апреле $4,1 млрд стоимости своих запасов природного газа, ссылаясь на влияние западных санкций против россии.

Финансовые рынки «награждают компании за то, что они покидают россию», показало недавнее исследование Йельской школы менеджмента. Исследователи пришли к выводу, что рост стоимости акций после заявления о выходе из россии «намного превысил одномоментное обесценивание компании из-за списания российских активов».

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